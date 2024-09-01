Полет украинских дронов в Московской области попал на видео

Полет беспилотников ВСУ в Раменком районе Московской области попал на видео. Соответствующие кадры появились в интернете.
«Очевидцы сняли летящие украинские дроны-камикадзе в Раменском районе МО», — пишет telegram-канал Mash. В канале отметили, что по форме оперения дроны напоминают БПЛА PD-2, который способен пролететь до 1000 километров. Заряд взрывчатки такого беспилотника составляет 19 килограммов.
На данный момент над Москвой и областью сбиты девять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать регион в ночь на 1 сентября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, еще две атаки БПЛА отражены в Раменском городском округе.
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