Полет украинских дронов в Московской области попал на видео

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Кадры с полетом украинских дронов в Подмосковье опубликовали в интернете Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полет беспилотников ВСУ в Раменком районе Московской области попал на видео. Соответствующие кадры появились в интернете.

«Очевидцы сняли летящие украинские дроны-камикадзе в Раменском районе МО», — пишет telegram-канал Mash. В канале отметили, что по форме оперения дроны напоминают БПЛА PD-2, который способен пролететь до 1000 километров. Заряд взрывчатки такого беспилотника составляет 19 килограммов.

На данный момент над Москвой и областью сбиты девять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать регион в ночь на 1 сентября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, еще две атаки БПЛА отражены в Раменском городском округе.

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Полет беспилотников ВСУ в Раменком районе Московской области попал на видео. Соответствующие кадры появились в интернете. «Очевидцы сняли летящие украинские дроны-камикадзе в Раменском районе МО», — пишет telegram-канал Mash. В канале отметили, что по форме оперения дроны напоминают БПЛА PD-2, который способен пролететь до 1000 километров. Заряд взрывчатки такого беспилотника составляет 19 килограммов. На данный момент над Москвой и областью сбиты девять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать регион в ночь на 1 сентября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, еще две атаки БПЛА отражены в Раменском городском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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