Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель ведет себя не по своему прямому назначению. Он подчеркнул, что глава евродипломатии ведет себя как ястреб. В Кремле также добавили, что своими действиями Боррель напоминает министра обороны.
«Ну, министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб», — сказал Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь утверждает, что европейские страны под влиянием США принимают конфронтационную позицию, которая негативно скажется на их собственных интересах и бюджетах налогоплательщиков.
Песков также предсказал, что последствия такой политики будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий. «Они неизбежны, и в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — подчеркнул он.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал два противоречащих друг другу заявления о России. Он сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с РФ. Однако при этом политик призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской.
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