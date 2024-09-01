Песков: Боррель ведет себя как ястреб

01 сентября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что министр иностранных дел Европы ведет себя «как ястреб» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель ведет себя не по своему прямому назначению. Он подчеркнул, что глава евродипломатии ведет себя как ястреб. В Кремле также добавили, что своими действиями Боррель напоминает министра обороны. «Ну, министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб», — сказал Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь утверждает, что европейские страны под влиянием США принимают конфронтационную позицию, которая негативно скажется на их собственных интересах и бюджетах налогоплательщиков. Песков также предсказал, что последствия такой политики будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий. «Они неизбежны, и в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — подчеркнул он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал два противоречащих друг другу заявления о России. Он сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с РФ. Однако при этом политик призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель ведет себя не по своему прямому назначению. Он подчеркнул, что глава евродипломатии ведет себя как ястреб. В Кремле также добавили, что своими действиями Боррель напоминает министра обороны. «Ну, министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб», — сказал Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь утверждает, что европейские страны под влиянием США принимают конфронтационную позицию, которая негативно скажется на их собственных интересах и бюджетах налогоплательщиков. Песков также предсказал, что последствия такой политики будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий. «Они неизбежны, и в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — подчеркнул он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал два противоречащих друг другу заявления о России. Он сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с РФ. Однако при этом политик призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской.