Песков: Боррель ведет себя как ястреб

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что министр иностранных дел Европы ведет себя «как ястреб» Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель ведет себя не по своему прямому назначению. Он подчеркнул, что глава евродипломатии ведет себя как ястреб. В Кремле также добавили, что своими действиями Боррель напоминает министра обороны.

«Ну, министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб», — сказал Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь утверждает, что европейские страны под влиянием США принимают конфронтационную позицию, которая негативно скажется на их собственных интересах и бюджетах налогоплательщиков.

Песков также предсказал, что последствия такой политики будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий. «Они неизбежны, и в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — подчеркнул он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал два противоречащих друг другу заявления о России. Он сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с РФ. Однако при этом политик призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что министр иностранных дел Европы Жозеп Боррель ведет себя не по своему прямому назначению. Он подчеркнул, что глава евродипломатии ведет себя как ястреб. В Кремле также добавили, что своими действиями Боррель напоминает министра обороны. «Ну, министр иностранных дел Европы, он себя уже ведет как министр обороны, причем ведет себя как ястреб», — сказал Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь утверждает, что европейские страны под влиянием США принимают конфронтационную позицию, которая негативно скажется на их собственных интересах и бюджетах налогоплательщиков. Песков также предсказал, что последствия такой политики будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий. «Они неизбежны, и в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», — подчеркнул он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал два противоречащих друг другу заявления о России. Он сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с РФ. Однако при этом политик призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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