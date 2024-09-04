Бакальчук сделала неожиданное заявление о женщинах. Видео

Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — приятный бонус
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — «приятный бонус» Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — это «приятный бонус», если она уже состоялась как мама и как жена. Об этом она рассказала на ВЭФ во Владивостоке.

«Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами. А девушке достаточно определить себе небольшой порог. Если у нее не получится — ну, не получилось и не получилось. И это абсолютно правильно, потому что она может реализоваться и как мама. И ей достаточно и этого, это такой приятный бонус, если она еще и состоится как успешный предприниматель», — заявила Бакальчук.

Владелица Wildberries сделала вывод о том, что по России растет доля предпринимательниц. Бакальчук считает, что это связано с тем, что у женщин меньше требований к бизнесу, чем у мужчин. По ее словам, для них успех в своем деле — «приятный бонус».

Ранее Бакальчук подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она объявила после того, как бывший муж провел встречу с Рамзаном Кадыровым, где глава Чечни рассказал о «рейдерском захвате» Wildberries.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — это «приятный бонус», если она уже состоялась как мама и как жена. Об этом она рассказала на ВЭФ во Владивостоке. «Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами. А девушке достаточно определить себе небольшой порог. Если у нее не получится — ну, не получилось и не получилось. И это абсолютно правильно, потому что она может реализоваться и как мама. И ей достаточно и этого, это такой приятный бонус, если она еще и состоится как успешный предприниматель», — заявила Бакальчук. Владелица Wildberries сделала вывод о том, что по России растет доля предпринимательниц. Бакальчук считает, что это связано с тем, что у женщин меньше требований к бизнесу, чем у мужчин. По ее словам, для них успех в своем деле — «приятный бонус». Ранее Бакальчук подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она объявила после того, как бывший муж провел встречу с Рамзаном Кадыровым, где глава Чечни рассказал о «рейдерском захвате» Wildberries.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...