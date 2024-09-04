Бакальчук сделала неожиданное заявление о женщинах. Видео

Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — приятный бонус

04 сентября 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Татьяна Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — «приятный бонус» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — это «приятный бонус», если она уже состоялась как мама и как жена. Об этом она рассказала на ВЭФ во Владивостоке. «Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами. А девушке достаточно определить себе небольшой порог. Если у нее не получится — ну, не получилось и не получилось. И это абсолютно правильно, потому что она может реализоваться и как мама. И ей достаточно и этого, это такой приятный бонус, если она еще и состоится как успешный предприниматель», — заявила Бакальчук. Владелица Wildberries сделала вывод о том, что по России растет доля предпринимательниц. Бакальчук считает, что это связано с тем, что у женщин меньше требований к бизнесу, чем у мужчин. По ее словам, для них успех в своем деле — «приятный бонус». Ранее Бакальчук подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она объявила после того, как бывший муж провел встречу с Рамзаном Кадыровым, где глава Чечни рассказал о «рейдерском захвате» Wildberries. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что успех в бизнесе для женщин — это «приятный бонус», если она уже состоялась как мама и как жена. Об этом она рассказала на ВЭФ во Владивостоке. «Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами. А девушке достаточно определить себе небольшой порог. Если у нее не получится — ну, не получилось и не получилось. И это абсолютно правильно, потому что она может реализоваться и как мама. И ей достаточно и этого, это такой приятный бонус, если она еще и состоится как успешный предприниматель», — заявила Бакальчук. Владелица Wildberries сделала вывод о том, что по России растет доля предпринимательниц. Бакальчук считает, что это связано с тем, что у женщин меньше требований к бизнесу, чем у мужчин. По ее словам, для них успех в своем деле — «приятный бонус». Ранее Бакальчук подала в суд исковое заявление о расторжении брака со своим супругом Владиславом. Об этом она объявила после того, как бывший муж провел встречу с Рамзаном Кадыровым, где глава Чечни рассказал о «рейдерском захвате» Wildberries.