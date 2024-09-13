Глава приморского минздрава призвал женщин рожать в перерывах на работе

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Глава приморского минздрава заявил, что женщины могут рожать в перерывах от работы
Глава приморского минздрава заявил, что женщины могут рожать в перерывах от работы Фото:

Глава Минздрава Приморского края Евгений Шестопалов высказался о необходимости поддержания демографии. Он призвал женщин рожать в перерывах на работе.

«В перерывах», — заявил Шестопалов в ответ на вопрос журналистки, когда рожать женщинам, которые работают по 12-14 часов в день. Его слова приводит «ФедералПресс». По словам министра, не следует делить общество на тех, кто занимается воспитанием детей, и тех, кто работает на экономику страны.

Шестопалов утверждает, что занятость на работе не должна становиться препятствием для заведения детей и даже предложил возможность брать детей с собой на работу, упомянув свой личный опыт в этом вопросе. Он также заявил, что россиянам «следует рожать столько, сколько даст Бог».

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Глава Минздрава Приморского края Евгений Шестопалов высказался о необходимости поддержания демографии. Он призвал женщин рожать в перерывах на работе. «В перерывах», — заявил Шестопалов в ответ на вопрос журналистки, когда рожать женщинам, которые работают по 12-14 часов в день. Его слова приводит «ФедералПресс». По словам министра, не следует делить общество на тех, кто занимается воспитанием детей, и тех, кто работает на экономику страны. Шестопалов утверждает, что занятость на работе не должна становиться препятствием для заведения детей и даже предложил возможность брать детей с собой на работу, упомянув свой личный опыт в этом вопросе. Он также заявил, что россиянам «следует рожать столько, сколько даст Бог».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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