Глава приморского минздрава призвал женщин рожать в перерывах на работе

Глава Минздрава Приморского края Евгений Шестопалов высказался о необходимости поддержания демографии. Он призвал женщин рожать в перерывах на работе.
«В перерывах», — заявил Шестопалов в ответ на вопрос журналистки, когда рожать женщинам, которые работают по 12-14 часов в день. Его слова приводит «ФедералПресс». По словам министра, не следует делить общество на тех, кто занимается воспитанием детей, и тех, кто работает на экономику страны.
Шестопалов утверждает, что занятость на работе не должна становиться препятствием для заведения детей и даже предложил возможность брать детей с собой на работу, упомянув свой личный опыт в этом вопросе. Он также заявил, что россиянам «следует рожать столько, сколько даст Бог».
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