Лавров потерял Лабубу в Китае

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потерял Лабубу во время визита в Китай. Об этом сообщают в telegram-канале «Зарубин».
«А где лабубу?», — спросил Лавров во время посещения резиденции. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Мягкая игрушка Лабубу — необычный пушистый монстр с широкой улыбкой — стремительно набирает популярность в России. Необычный внешний вид Лабубу, сочетающий в себе милые и жутковатые черты — стиль ugly cute, стал главным фактором роста интереса. Впервые персонаж Лабубу появился в иллюстрациях нидерландского художника Касинга Лунга, вдохновленного скандинавскими сказками и природой.
