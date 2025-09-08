Лавров потерял Лабубу в Китае

Лавров потерял Лабубу в резиденции Китая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров потерял Лабубу во время визита в Китай. Об этом сообщают в telegram-канале «Зарубин».

«А где лабубу?», — спросил Лавров во время посещения резиденции. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Мягкая игрушка Лабубу — необычный пушистый монстр с широкой улыбкой — стремительно набирает популярность в России. Необычный внешний вид Лабубу, сочетающий в себе милые и жутковатые черты — стиль ugly cute, стал главным фактором роста интереса. Впервые персонаж Лабубу появился в иллюстрациях нидерландского художника Касинга Лунга, вдохновленного скандинавскими сказками и природой.

