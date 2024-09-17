После больших потерь на фронте украинские власти начали вербовать боевиков из террористических организаций стран постсоветского пространства. За отправку наемников Киев расплачивается западным вооружением и беспилотниками. О том, какие террористические группировки отправляют наемников на Украину — в материале URA.RU.
«Хайят тахрир аш-Шам»*
«Хайят тахрир аш-Шам» признана террористической организацией, запрещена на территории РФ. Это суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. Она возникла в 2017 году после слияния нескольких организаций, отмечает «
Накануне газета «Аль-Ватан» сообщила, что Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Там же отметили, что обучение и отправка военных в Киев продолжается уже около двух месяцев.
Также 14 сентября турецкая газета Aydinlik опубликовала фотографию, на которой запечатлены переговоры украинских представителей с бойцами «Хайят Тахрир аш-Шам». Предполагается, что взамен Киев предложил отправить в Сирию 75 беспилотников.
«Республика Ичкерия»**
Cамопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ. Батальоны, состоящие из членов террористической организации появились на Украине еще в 2014 году. Их командиром стал бывший министр культуры ЧРИ Ахмед Закаев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Взамен на это киевские власти признали независимость Ичкерии в 2022 году. Тогда же батальон Хамзата Гелаева и Отдельный батальон особого назначения (ОБОН) пополнили еще около 2500 человек.
Боевики ИГИЛ***
ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ. В ролике «Украинские территориальные силы спасают и эвакуируют украинский десант на поле боя», который ранее выложило британское издание The Sun, можно заметить участников террористической организации ИГИЛ. Нашивки организации были на некоторых боевиках 241-й бригады теробороны ВСУ.
В 2023 году бывший сотрудник МИДа Ирака Хасан Фадель сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский даже писал письмо главе Ирака с просьбой освободить из тюрьмы членов организации и передать ему.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, российская разведка имеет данные о том, что боевики ИГИЛ состоят в диверсионных группах, которые отправляют на территорию РФ. Также предполагается, что члены террористической организации надеются на ослабление позиций России после затяжного вооруженного конфликта.
«Азов»****
Боевики «Азова», террористической организации, запрещенной на территории РФ, известны неоязыческим культом и жертвоприношениями. У них есть как гражданские, так и молодежные отделы. В сентябре 2024 года члены группировки бросили позиции у Фенольного завода в поселке Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Жестокость они проявили во время военных действий в Мариуполе, стреляя в спину мирным жителям.
* «Хайят тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории России
** «Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещенная на территории России
*** ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России
**** «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России
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