Какие террористические группировки отправляют наемников на Украину

«Хайят Тахрир аш-Шам»* и «Азов»**** отправляют наемников на Украину

17 сентября 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

За отправленных наемников Киев поставляет террористам западное вооружение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После больших потерь на фронте украинские власти начали вербовать боевиков из террористических организаций стран постсоветского пространства. За отправку наемников Киев расплачивается западным вооружением и беспилотниками. О том, какие террористические группировки отправляют наемников на Украину — в материале URA.RU. «Хайят тахрир аш-Шам»* «Хайят тахрир аш-Шам» признана террористической организацией, запрещена на территории РФ. Это суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. Она возникла в 2017 году после слияния нескольких организаций, отмечает « Life.ru» . Накануне газета «Аль-Ватан» сообщила, что Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Там же отметили, что обучение и отправка военных в Киев продолжается уже около двух месяцев. Также 14 сентября турецкая газета Aydinlik опубликовала фотографию, на которой запечатлены переговоры украинских представителей с бойцами «Хайят Тахрир аш-Шам». Предполагается, что взамен Киев предложил отправить в Сирию 75 беспилотников. «Республика Ичкерия»** Cамопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ. Батальоны, состоящие из членов террористической организации появились на Украине еще в 2014 году. Их командиром стал бывший министр культуры ЧРИ Ахмед Закаев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Взамен на это киевские власти признали независимость Ичкерии в 2022 году. Тогда же батальон Хамзата Гелаева и Отдельный батальон особого назначения (ОБОН) пополнили еще около 2500 человек. Боевики ИГИЛ*** ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ. В ролике «Украинские территориальные силы спасают и эвакуируют украинский десант на поле боя», который ранее выложило британское издание The Sun, можно заметить участников террористической организации ИГИЛ. Нашивки организации были на некоторых боевиках 241-й бригады теробороны ВСУ. В 2023 году бывший сотрудник МИДа Ирака Хасан Фадель сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский даже писал письмо главе Ирака с просьбой освободить из тюрьмы членов организации и передать ему. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, российская разведка имеет данные о том, что боевики ИГИЛ состоят в диверсионных группах, которые отправляют на территорию РФ. Также предполагается, что члены террористической организации надеются на ослабление позиций России после затяжного вооруженного конфликта. «Азов»**** Боевики «Азова», террористической организации, запрещенной на территории РФ, известны неоязыческим культом и жертвоприношениями. У них есть как гражданские, так и молодежные отделы. В сентябре 2024 года члены группировки бросили позиции у Фенольного завода в поселке Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Жестокость они проявили во время военных действий в Мариуполе, стреляя в спину мирным жителям. * «Хайят тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории России ** «Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещенная на территории России *** ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России **** «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После больших потерь на фронте украинские власти начали вербовать боевиков из террористических организаций стран постсоветского пространства. За отправку наемников Киев расплачивается западным вооружением и беспилотниками. О том, какие террористические группировки отправляют наемников на Украину — в материале URA.RU. «Хайят тахрир аш-Шам» признана террористической организацией, запрещена на территории РФ. Это суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. Она возникла в 2017 году после слияния нескольких организаций, отмечает «Life.ru». Накануне газета «Аль-Ватан» сообщила, что Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джулани об отправке наемников из Сирии на Украину. Там же отметили, что обучение и отправка военных в Киев продолжается уже около двух месяцев. Также 14 сентября турецкая газета Aydinlik опубликовала фотографию, на которой запечатлены переговоры украинских представителей с бойцами «Хайят Тахрир аш-Шам». Предполагается, что взамен Киев предложил отправить в Сирию 75 беспилотников. Cамопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ. Батальоны, состоящие из членов террористической организации появились на Украине еще в 2014 году. Их командиром стал бывший министр культуры ЧРИ Ахмед Закаев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Взамен на это киевские власти признали независимость Ичкерии в 2022 году. Тогда же батальон Хамзата Гелаева и Отдельный батальон особого назначения (ОБОН) пополнили еще около 2500 человек. ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ. В ролике «Украинские территориальные силы спасают и эвакуируют украинский десант на поле боя», который ранее выложило британское издание The Sun, можно заметить участников террористической организации ИГИЛ. Нашивки организации были на некоторых боевиках 241-й бригады теробороны ВСУ. В 2023 году бывший сотрудник МИДа Ирака Хасан Фадель сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский даже писал письмо главе Ирака с просьбой освободить из тюрьмы членов организации и передать ему. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, российская разведка имеет данные о том, что боевики ИГИЛ состоят в диверсионных группах, которые отправляют на территорию РФ. Также предполагается, что члены террористической организации надеются на ослабление позиций России после затяжного вооруженного конфликта. Боевики «Азова», террористической организации, запрещенной на территории РФ, известны неоязыческим культом и жертвоприношениями. У них есть как гражданские, так и молодежные отделы. В сентябре 2024 года члены группировки бросили позиции у Фенольного завода в поселке Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Жестокость они проявили во время военных действий в Мариуполе, стреляя в спину мирным жителям. * «Хайят тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории России ** «Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещенная на территории России *** ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России **** «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории России