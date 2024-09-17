Избранный лидер Мексики отказала Зеленскому в посещении Украины

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая официально вступит в должность 1 октября, отказалась от визита на Украину. Об этом она заявила на пресс-конференции.
«В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь... Думаю, что нет», — сказала Шейнбаум, комментируя возможность поездки на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью мексиканской газете «Excelsior» выразил надежду на официальный визит Шейнбаум на Украину и сообщил о планах отправить высокопоставленного представителя на её инаугурацию. Инаугурация избранного президента Мексики запланирована на 1 октября, через четыре месяца после дня выборов. При этом мексиканский МИД уже подтвердил приглашение на церемонию президента России Владимира Путина.
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