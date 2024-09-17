17 сентября 2024

Избранный лидер Мексики отказала Зеленскому в посещении Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Избранный президент Мексики не поедет на Украину, однако пригласила Путина на инаугурацию
Избранный президент Мексики не поедет на Украину, однако пригласила Путина на инаугурацию Фото:

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая официально вступит в должность 1 октября, отказалась от визита на Украину. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь... Думаю, что нет», — сказала Шейнбаум, комментируя возможность поездки на Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью мексиканской газете «Excelsior» выразил надежду на официальный визит Шейнбаум на Украину и сообщил о планах отправить высокопоставленного представителя на её инаугурацию. Инаугурация избранного президента Мексики запланирована на 1 октября, через четыре месяца после дня выборов. При этом мексиканский МИД уже подтвердил приглашение на церемонию президента России Владимира Путина.

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Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая официально вступит в должность 1 октября, отказалась от визита на Украину. Об этом она заявила на пресс-конференции. «В моем случае основная задача — управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь... Думаю, что нет», — сказала Шейнбаум, комментируя возможность поездки на Украину. Ее слова приводит РИА Новости. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью мексиканской газете «Excelsior» выразил надежду на официальный визит Шейнбаум на Украину и сообщил о планах отправить высокопоставленного представителя на её инаугурацию. Инаугурация избранного президента Мексики запланирована на 1 октября, через четыре месяца после дня выборов. При этом мексиканский МИД уже подтвердил приглашение на церемонию президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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