Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны Вячеслава Добрынина пройдут 4 октября
Похороны артиста Вячеслава Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. Об этом сообщил источник из окружения композитора.
«Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище», — передает слова источника РИА «Новости». Там добавили, что похороны состоятся 4 октября.
1 октября в возрасте 78 лет ушел из жизни Вячеслав Добрынин. Причиной его смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Последние два месяца артист почти не покидал кровати. Подробности о жизни певца и композитора представлены в материале URA.RU.
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