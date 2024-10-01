Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище

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Похороны Вячеслава Добрынина пройдут 4 октября
Похороны Вячеслава Добрынина пройдут 4 октября Фото:

Похороны артиста Вячеслава Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. Об этом сообщил источник из окружения композитора.

«Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище», — передает слова источника РИА «Новости». Там добавили, что похороны состоятся 4 октября.

1 октября в возрасте 78 лет ушел из жизни Вячеслав Добрынин. Причиной его смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Последние два месяца артист почти не покидал кровати. Подробности о жизни певца и композитора представлены в материале URA.RU.

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Похороны артиста Вячеслава Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября. Об этом сообщил источник из окружения композитора. «Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище», — передает слова источника РИА «Новости». Там добавили, что похороны состоятся 4 октября. 1 октября в возрасте 78 лет ушел из жизни Вячеслав Добрынин. Причиной его смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Последние два месяца артист почти не покидал кровати. Подробности о жизни певца и композитора представлены в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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