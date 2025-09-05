Монголия готова запустить газопровод «Сила Сибири-2»

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, объявил о готовности приступить к строительству газопровода «Сила Сибири-2». По словам Занданшатары, с главой «Газпрома» Алексеем Миллером уже согласованы ключевые параметры проекта.
Монгольский премьер заявил, что уже завершены все технико-экономические, включая научно-исследовательские, работы по проекту «Сила Сибири-2». На ВЭФ работает корреспондент URA.RU. Агентство также ведет трансляцию заседания форума.
Газопровод «Сила Сибири-2» будет рассчитан на транспортировку 50 миллиардов кубометров газа ежегодно. Занданшатар подчеркнул стратегическую важность проекта и выделил его значительный вклад в развитие экономики Монголии.
Ранее российская компания «Газпром» заключила юридически обязывающий меморандум с Китаем, предусматривающий возведение газопровода «Сила Сибири-2», а также его транзитного ответвления «Союз Восток», который проляжет через территорию Монголии. Срок действия соглашения рассчитан на 30 лет. Подробнее — в материале URA.RU.
