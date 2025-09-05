Новая страна захотела сотрудничать с БРИКС

Лаос стремится к сотрудничеству с БРИКС и другими международными объединениями. Об этом заявил премьер-министр государства Сонсай Сипхандон во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Лаос также стремится к сотрудничеству в рамках открытых механизмов, мы видим, что именно в рамках такого сотрудничества мы можем найти решения для современных вызовов», — отметил Сонсай Сипхандон, выступая на ВЭФ. Его слова передает корреспондент URA.RU.
БРИКС основана в 2006 году. Первоначальный состав организации: Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика. После в БРИКС вступили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Индонезия. С 1 января страны-партнеры БРИКС 2025 года: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стало развитие международного сотрудничества на Дальнем Востоке для укрепления мира и экономического роста. В мероприятии участвуют делегации правительств, представителей бизнеса и экспертов из десятков стран.
