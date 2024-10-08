Лавров рассказал, почему заговорил о квадроберах перед встречей Путина и Пашиняна

Лавров: я доверяю нашим законодателям по вопросу квадроберов

08 октября 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров признался, что не понимает смысл субкультуры квадроберов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новость по теме Психическая болезнь или просто игра: кто такие квадроберы и почему с ними борются в Госдуме Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, почему он перед началом саммита стран СНГ решил поднять вопрос о квадроберах. По его словам, он как раз недавно смотрел видео на эту тематику и решил поинтересоваться у армянского коллеги, есть ли у них в стране схожая проблема. Он добавил, что доверяет законодателям по этому вопросу. «Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров. Я только-только посмотрел очередные видео, как этим квадроберы выгуливаются, как их мама на поводке выводит. Такая не очень понятная вещь. В связи с этим я спросил [у своего коллеги Арарата Мирзояна], есть ли в Армении квадроберы? Оказалось, есть. Наши законодатели работают в этой связи. Я им полностью доверяю», — подчеркнул Сергей Лавров в разговоре с корреспондентом Павлом Зарубиным. Ранее главы МИД Армении и РФ обсудили проблему квадроберов. В ходе диалога Лавров узнал, что в Ереване также есть данная субкультура,, но она не так популярна среди детей, как в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, почему он перед началом саммита стран СНГ решил поднять вопрос о квадроберах. По его словам, он как раз недавно смотрел видео на эту тематику и решил поинтересоваться у армянского коллеги, есть ли у них в стране схожая проблема. Он добавил, что доверяет законодателям по этому вопросу. «Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров. Я только-только посмотрел очередные видео, как этим квадроберы выгуливаются, как их мама на поводке выводит. Такая не очень понятная вещь. В связи с этим я спросил [у своего коллеги Арарата Мирзояна], есть ли в Армении квадроберы? Оказалось, есть. Наши законодатели работают в этой связи. Я им полностью доверяю», — подчеркнул Сергей Лавров в разговоре с корреспондентом Павлом Зарубиным. Ранее главы МИД Армении и РФ обсудили проблему квадроберов. В ходе диалога Лавров узнал, что в Ереване также есть данная субкультура,, но она не так популярна среди детей, как в России.