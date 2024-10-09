В Пермском крае газ провели в дома и квартиры 52 тысяч жителей

В Пермском крае исполнили 52 тысячи договоров на подключение газа в дома и квартиры жителей. Газопровод до фасадов домов провели бесплатно. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, которая прошла в рамках XIII Петербургского международного газового форума, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Дмитрий Махонин и Сергей Густов обсудили вопросы догазификации. На сегодняшний день от жителей региона принято более 62 тысяч заявок на подключение к газовым сетям, порядка 52 тысяч договоров исполнены, и газ доведен до фасада дома», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край стал одним из первых регионов, где газопровод до фасада дома доводят бесплатно. Также власти решили компенсировать жильцам расходы на строительство сетей внутри дома, установку плиты и счетчиков. Раньше это было бесплатно только для определенных категорий граждан. На проведение газа из бюджета Пермского края в ближайшие три года выделят 900 млн рублей.
Сергей Густов высоко оценил работу по догазификации в регионе. По его словам, фактически подготовлены к приему газа или уже потребляют газ более ста котельных региона. А жители исправно платят за использование газа и погашают задолженность по графику.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в 2024 году «Газпром» газифицировал 22 населенных пункта в разных муниципалитетах. Компания продолжает строить еще десять газопроводов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!