«Военная хроника»: ВС РФ изобрели уникальную тактику для освобождения городов

«Военная хроника»: ВС РФ овладели навыками быстрого охвата любого города
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Тактика быстрого охвата городов с флангов помогла ВС РФ установить контроль над Угледаром, пишет "Военная хроника"
Тактика быстрого охвата городов с флангов помогла ВС РФ установить контроль над Угледаром, пишет "Военная хроника" Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные изобрели новую тактику, позволяющую быстро окружать города. Подобная тактика помогла ВС РФ освободить Угледар в ДНР, пишет telegram-канал «Военная хроника». 

«ВС РФ разработали универсальную тактику быстрого охвата практически любого города», — говорится в материале. Способ заключается в окружении города с севера и юга с оставлением небольшого коридора для отступления противника, который на самом деле представляет собой опасный маршрут.

Эта тактика уже была использована для освобождения Угледара. Теперь ее применение планируется в Селидово. 

ВС РФ применяют тактику окружения, что заставляет ВСУ отступать. Российские военные атакуют слабые места украинской обороны, создавая «клещи». В настоящее время также идет операция по окружению украинских сил в Купянске, передает RT.

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Российские военные изобрели новую тактику, позволяющую быстро окружать города. Подобная тактика помогла ВС РФ освободить Угледар в ДНР, пишет telegram-канал «Военная хроника».  «ВС РФ разработали универсальную тактику быстрого охвата практически любого города», — говорится в материале. Способ заключается в окружении города с севера и юга с оставлением небольшого коридора для отступления противника, который на самом деле представляет собой опасный маршрут. Эта тактика уже была использована для освобождения Угледара. Теперь ее применение планируется в Селидово.  ВС РФ применяют тактику окружения, что заставляет ВСУ отступать. Российские военные атакуют слабые места украинской обороны, создавая «клещи». В настоящее время также идет операция по окружению украинских сил в Купянске, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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