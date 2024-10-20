«Военная хроника»: ВС РФ изобрели уникальную тактику для освобождения городов

Российские военные изобрели новую тактику, позволяющую быстро окружать города. Подобная тактика помогла ВС РФ освободить Угледар в ДНР, пишет telegram-канал «Военная хроника».
«ВС РФ разработали универсальную тактику быстрого охвата практически любого города», — говорится в материале. Способ заключается в окружении города с севера и юга с оставлением небольшого коридора для отступления противника, который на самом деле представляет собой опасный маршрут.
Эта тактика уже была использована для освобождения Угледара. Теперь ее применение планируется в Селидово.
ВС РФ применяют тактику окружения, что заставляет ВСУ отступать. Российские военные атакуют слабые места украинской обороны, создавая «клещи». В настоящее время также идет операция по окружению украинских сил в Купянске, передает RT.
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