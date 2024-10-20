Mash: диверсанты ВСУ дважды пытались атаковать тылы ВС РФ в Курской области

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ВС РФ отбили атаки украинских диверсантов, пишет Mash
ВС РФ отбили атаки украинских диверсантов, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские диверсанты дважды пытались проникнуть в тыл российских войск в Глушковском районе Курской области. В результате десять украинских бойцов были уничтожены, остальные отступили. 

«Украинская ДРГ в составе 20 человек на американских бронеавтомобилях International MaxxPro дважды попыталась зайти в тыл ВС РФ в Глушковском районе», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на военкоров. Там добавили, что попытки прорыва со стороны диверсантов ВСУ были безуспешны — около десяти бойцов ДРГ были уничтожены, остальные отступили.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку вернуть под свой контроль важный участок дороги Суджа — Коренево в районе уже освобожденного Зеленого Шляха, но были отбиты российскими войсками. В то же время российские силы продвинулись к Судже с северо-запада и юго-востока, продолжая зачистку населенных пунктов и отбивая контратаки. В ближайшие дни ожидается замыкание очередного котла с группировкой ВСУ у села Малая Локня.

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Украинские диверсанты дважды пытались проникнуть в тыл российских войск в Глушковском районе Курской области. В результате десять украинских бойцов были уничтожены, остальные отступили.  «Украинская ДРГ в составе 20 человек на американских бронеавтомобилях International MaxxPro дважды попыталась зайти в тыл ВС РФ в Глушковском районе», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на военкоров. Там добавили, что попытки прорыва со стороны диверсантов ВСУ были безуспешны — около десяти бойцов ДРГ были уничтожены, остальные отступили. Кроме того, ВСУ предприняли попытку вернуть под свой контроль важный участок дороги Суджа — Коренево в районе уже освобожденного Зеленого Шляха, но были отбиты российскими войсками. В то же время российские силы продвинулись к Судже с северо-запада и юго-востока, продолжая зачистку населенных пунктов и отбивая контратаки. В ближайшие дни ожидается замыкание очередного котла с группировкой ВСУ у села Малая Локня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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