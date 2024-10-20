Mash: диверсанты ВСУ дважды пытались атаковать тылы ВС РФ в Курской области

Украинские диверсанты дважды пытались проникнуть в тыл российских войск в Глушковском районе Курской области. В результате десять украинских бойцов были уничтожены, остальные отступили.
«Украинская ДРГ в составе 20 человек на американских бронеавтомобилях International MaxxPro дважды попыталась зайти в тыл ВС РФ в Глушковском районе», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на военкоров. Там добавили, что попытки прорыва со стороны диверсантов ВСУ были безуспешны — около десяти бойцов ДРГ были уничтожены, остальные отступили.
Кроме того, ВСУ предприняли попытку вернуть под свой контроль важный участок дороги Суджа — Коренево в районе уже освобожденного Зеленого Шляха, но были отбиты российскими войсками. В то же время российские силы продвинулись к Судже с северо-запада и юго-востока, продолжая зачистку населенных пунктов и отбивая контратаки. В ближайшие дни ожидается замыкание очередного котла с группировкой ВСУ у села Малая Локня.
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