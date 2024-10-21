«Поезд Деда Мороза» будет следовать по Челябинской области с 22 по 23 декабря. Первой остановкой будет Челябинск, затем поезд отправится в Карталы (Челябинская область) и Магнитогорск (Челябинская область). На сайте «Поезд Деда Мороза» сообщается, что в Карталах будет проходить бесплатная анимационная программа на сцене поезда.
«Стоянка поезда в городе свыше 3 часов. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза — (прохождение квеста с командой аниматоров, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой из Великого Устюга, сладкий подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане) — стоимость от 2450 рублей. В стоимость билета также входит спектакль и видеопоздравление Деда Мороза», — говорится в сообщении на сайте.
Кукольный спектакль сыграют в Челябинске и Магнитогорске. Представление будет длиться 45 минут. В подарок от Деда Мороза войдет набор новогодних стикеров и конфеты. В одном из вагонов также будет организована фотозона. Попасть на «Поезд Деда Мороза» смогут дети до 13 лет. Стоимость для юношей от шести до 13 лет — 2450 рублей. Для детей от трех до пяти лет и сопровождающего билет обойдется в 2950 рублей. Продажа тикетов стартует за 30 суток до мероприятия, то есть 22 ноября.
Помимо городов Челябинской области новогодний поезд объедет еще 61 точку России. Поезд будет из себя представлять несколько украшенных вагонов, в составе которых: вагон-приемная, вагон в виде сказочной деревни для детских игр и квестов, а также вагон-сцена и кукольный театр. В доступе для посетителей также будут вагон-лавка, вагон-буфет и ресторанный вагон. Стартует маршрут из Великого Устюга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!