«Поезд Деда Мороза» объедет 60 российских городов

«Поезд Деда Мороза» посетит более чем 60 российских городов в этом году. Свое путешествие он начнет 19 ноября из Великого Устюга.
«Презентация состава прошла 21 октября на Киевском вокзале Москвы», — передает корреспондент ТАСС с места события. Он также рассказал о том, какие вагоны есть внутри поезда.
Так, поезд имеет несколько специализированных вагонов. В его состав входят: вагон-приемная для встреч с Дедом Морозом, вагон в виде сказочной деревни для детских игр и квестов, а также вагон-сцена и кукольный театр для проведения представлений.
Кроме того, для удобства посетителей предусмотрен вагон-лавка с сувенирами, в том числе вагон-буфет и ресторанный вагон для тех, кто решит перекусить. Кроме того, в нем есть спальные вагоны, предназначенные для обеспечения комфорта команды помощников Деда Мороза.
Проект «Поезд Деда Мороза» реализуется правительством Вологодской области совместно с «Российскими железными дорогами». Он включает в себя новогодние путешествия Деда Мороза по городам России. Первая поездка состоялась 5 декабря 2021 года. За три года поезд провел 190 дней в пути, преодолел 78 тысяч километров и посетил более 170 городов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.