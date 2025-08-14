Три человека погибли после употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти

Трое мужчин скончались, а одна женщина госпитализирована в реанимацию после употребления контрафактного алкоголя в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Как сообщили в Следственном управленим Следственного комитета (СУ СК) по региону, 13 августа пострадавшие употребили незамерзающую жидкость, что привело к смертельному отравлению.
«13 августа 2025 года после распития незамерзающей жидкости в результате токсического отравления наступила смерть троих мужчин. Еще одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждении», — написали на сайте СК по Ленобласти.
Следствие инициировало уголовное дело по факту совершения преступления, квалифицируемого по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса. Речь идет о производстве товаров и продукции, не соответствующих установленным требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.
По данным следствия, неизвестное лицо из числа производителей незамерзающих жидкостей, предназначенных исключительно для бытового использования, изготовило и поставило опасную продукцию в неустановленные объекты розничной торговли. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, устанавливает причину и условия, приведшие к трагедии.
Ранее в Сочи десятки людей отравились чачей, которая продавалась на местном рынке. Всего пострадало 15 человек. Среди них присутствуют как жители города, так и туристы из различных регионов России. Общее число погибших в результате отравления метанолом, который содержался в поддельных алкогольных напитках, достигло 13 человек. Среди жертв — семья из Московской области, а также жители Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова, Донецка и Уфы. Случаи отравления зафиксированы не только в Сочи, но и в других курортных населенных пунктах Краснодарского края.
