Американский сенатор Бен Кардин выразил обеспокоенность по поводу симпатии Грузии к России. По его мнению, Грузия сделала неправильный «поворот». Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения международной безопасности и защиты суверенитета европейских стран с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Александром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).
«Мы очень обеспокоены тем, что Грузия начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Но это тревожная тенденция, которую мы видим внутри этой страны», — заявил Кардин. Его слова передает telegram-канал «Вован и Лексус». Сенатор также подчеркнул важность направления Грузии к принятию правильных решений на международной арене.
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