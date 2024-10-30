Вован и Лексус узнали, что в США встревожены симпатией Грузии к России

Сенатор Кардин: Запад должен заставить Грузию принимать правильные решения
© Служба новостей «URA.RU»
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В США обеспокоены из-за симпатии Грузии к России
В США обеспокоены из-за симпатии Грузии к России Фото:

Американский сенатор Бен Кардин выразил обеспокоенность по поводу симпатии Грузии к России. По его мнению, Грузия сделала неправильный «поворот». Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения международной безопасности и защиты суверенитета европейских стран с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Александром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

«Мы очень обеспокоены тем, что Грузия начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Но это тревожная тенденция, которую мы видим внутри этой страны», — заявил Кардин. Его слова передает telegram-канал «Вован и Лексус». Сенатор также подчеркнул важность направления Грузии к принятию правильных решений на международной арене.

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Американский сенатор Бен Кардин выразил обеспокоенность по поводу симпатии Грузии к России. По его мнению, Грузия сделала неправильный «поворот». Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения международной безопасности и защиты суверенитета европейских стран с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Александром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). «Мы очень обеспокоены тем, что Грузия начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Но это тревожная тенденция, которую мы видим внутри этой страны», — заявил Кардин. Его слова передает telegram-канал «Вован и Лексус». Сенатор также подчеркнул важность направления Грузии к принятию правильных решений на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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