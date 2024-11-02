Трамп заявил, что Харрис провалит переговоры с Россией

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнение в способности своего оппонента из Демократической партии Камалы Харрис, успешно проводить переговоры с Россией и Китаем в случае победы на президентских выборах 5 ноября. По мнению Трампа, Харрис не обладает достаточным интеллектом для этой задачи.
«Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — заявил Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Милуоки (штат Висконсин). Его слова передает ТАСС.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы государства поборются Дональд Трамп и Камала Харрис. Кто лидирует, согласно опросам населения, перед выборами в США — в материале URA.RU.
В ходе текущей предвыборной кампании ведущие кандидаты расходуют значительные средства, предоставленные их спонсорами. Сведения о том, какие суммы были потрачены Харрис и Трампом на рекламные кампании, а также информация о источниках финансирования их деятельности — в последнем выпуске аналитического дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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