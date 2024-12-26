Глава МЧС раскрыл, будет ли туристический сезон на Черном море

Проблему загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае после крушения танкеров могут решить в ближайшее время, будущий пляжный сезон не находится под угрозой. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Мы справимся в ближайшее время», — передает ТАСС слова Куренкова. Он подчеркнул, что сплошного загрязнения нет и все необходимые меры по очистке территории принимаются.
По информации МЧС, на пяти основных участках Краснодарского края общей протяженностью 54 км проводятся работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта. С начала действий по очистке было собрано и вывезено более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
Ранее Кубань обратилась за федеральной поддержкой в вопросе утилизации загрязненного песка. Глава региона Вениамин Кондратьев направил обращение министру МЧС России Александру Куренкову, в котором попросил о предоставлении дополнительных ресурсов для устранения экологической проблемы на Черноморском побережье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.