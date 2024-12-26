Глава МЧС раскрыл, будет ли туристический сезон на Черном море

Глава МЧС Куренков: будущий пляжный сезон на Кубани не под угрозой
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Пляжный сезон на Черном море не под вопросом, заявил Куренков
Пляжный сезон на Черном море не под вопросом, заявил Куренков Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Проблему загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае после крушения танкеров могут решить в ближайшее время, будущий пляжный сезон не находится под угрозой. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. 

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Мы справимся в ближайшее время», — передает ТАСС слова Куренкова. Он подчеркнул, что сплошного загрязнения нет и все необходимые меры по очистке территории принимаются.

По информации МЧС, на пяти основных участках Краснодарского края общей протяженностью 54 км проводятся работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта. С начала действий по очистке было собрано и вывезено более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее Кубань обратилась за федеральной поддержкой в вопросе утилизации загрязненного песка. Глава региона Вениамин Кондратьев направил обращение министру МЧС России Александру Куренкову, в котором попросил о предоставлении дополнительных ресурсов для устранения экологической проблемы на Черноморском побережье.

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Проблему загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае после крушения танкеров могут решить в ближайшее время, будущий пляжный сезон не находится под угрозой. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.  «Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Мы справимся в ближайшее время», — передает ТАСС слова Куренкова. Он подчеркнул, что сплошного загрязнения нет и все необходимые меры по очистке территории принимаются. По информации МЧС, на пяти основных участках Краснодарского края общей протяженностью 54 км проводятся работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта. С начала действий по очистке было собрано и вывезено более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Ранее Кубань обратилась за федеральной поддержкой в вопросе утилизации загрязненного песка. Глава региона Вениамин Кондратьев направил обращение министру МЧС России Александру Куренкову, в котором попросил о предоставлении дополнительных ресурсов для устранения экологической проблемы на Черноморском побережье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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