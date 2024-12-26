В оливье из «Магнита», «Ленты» и «Ашана» нашли кишечную палочку

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Кишечная палочка обнаружена в пяти салатах оливье из пяти крупных сетевых магазинов
Кишечная палочка обнаружена в пяти салатах оливье из пяти крупных сетевых магазинов Фото:

В образцах готовых оливье, которые продаются в «Магните», «Ашане», «О Кей», «Ленте» и «Глобусе», нашли кишечную палочку. Это показали соответствующие исследования.

В результате лабораторного анализа пяти оливье, взятых из пяти крупных сетевых магазинов, в салатах была обнаружена кишечная палочка. Исследование организовано сотрудниками telegram-канала «Shot проверка». Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В . Плеханова Елена Мясникова отметила, что возникновение этой бактерии связаны с тем, что была нарушена технология приготовления, продукты были просрочены, или в холодильнике, где они хранились, была установлена неправильная температура. 

По словам эксперта, термометр на витрине с салатами должен быть ниже или равен минус шести градусам. Салаты следует выбирать в магазинах с высокой проходимостью, при этом следует ориентироваться на маркировку при фасовке.

При обычных обстоятельствах, кишечная палочка присутствует в теле человека — в кишечнике, и служит для нормального пищеварения. Однако при попадании этой бактерии в другие органы и ткани, например, в мочевой пузырь или брюшную полость, она может стать причиной инфекций.

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В образцах готовых оливье, которые продаются в «Магните», «Ашане», «О Кей», «Ленте» и «Глобусе», нашли кишечную палочку. Это показали соответствующие исследования. В результате лабораторного анализа пяти оливье, взятых из пяти крупных сетевых магазинов, в салатах была обнаружена кишечная палочка. Исследование организовано сотрудниками telegram-канала «Shot проверка». Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В . Плеханова Елена Мясникова отметила, что возникновение этой бактерии связаны с тем, что была нарушена технология приготовления, продукты были просрочены, или в холодильнике, где они хранились, была установлена неправильная температура.  По словам эксперта, термометр на витрине с салатами должен быть ниже или равен минус шести градусам. Салаты следует выбирать в магазинах с высокой проходимостью, при этом следует ориентироваться на маркировку при фасовке. При обычных обстоятельствах, кишечная палочка присутствует в теле человека — в кишечнике, и служит для нормального пищеварения. Однако при попадании этой бактерии в другие органы и ткани, например, в мочевой пузырь или брюшную полость, она может стать причиной инфекций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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