В оливье из «Магнита», «Ленты» и «Ашана» нашли кишечную палочку

В образцах готовых оливье, которые продаются в «Магните», «Ашане», «О Кей», «Ленте» и «Глобусе», нашли кишечную палочку. Это показали соответствующие исследования.
В результате лабораторного анализа пяти оливье, взятых из пяти крупных сетевых магазинов, в салатах была обнаружена кишечная палочка. Исследование организовано сотрудниками telegram-канала «Shot проверка». Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В . Плеханова Елена Мясникова отметила, что возникновение этой бактерии связаны с тем, что была нарушена технология приготовления, продукты были просрочены, или в холодильнике, где они хранились, была установлена неправильная температура.
По словам эксперта, термометр на витрине с салатами должен быть ниже или равен минус шести градусам. Салаты следует выбирать в магазинах с высокой проходимостью, при этом следует ориентироваться на маркировку при фасовке.
При обычных обстоятельствах, кишечная палочка присутствует в теле человека — в кишечнике, и служит для нормального пищеварения. Однако при попадании этой бактерии в другие органы и ткани, например, в мочевой пузырь или брюшную полость, она может стать причиной инфекций.
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