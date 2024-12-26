Суд оштрафовал историка Эйдельман* за дискредитацию ВС РФ

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман (признана Минюстом РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в самом суде.
«Эйдельман Т.Н. признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили представители суда. Передает РИА Новости.
Эйдельман была добавлена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 года. Она пыталась оспорить это решение и добиться своего исключения из списка, однако суд ее апелляцию отклонил. В отношении историка возбуждено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма, согласно части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело касается деяний, совершенных группой лиц по предварительному сговору, что усугубляет обвинения.
*Тамара Эйдельман признана Минюстом РФ иноагентом
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