Турция депортировала петербургского туриста из страны

Турецкий суд принял решение о депортации российского гражданина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Россиянин уже покинул территорию Турции.
«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский житель Санкт-Петербурга вылетел в РФ», — заявили РИА Новости в консульстве России. Россиянина обвиняют в нарушении тайны личной жизни. Он уже покинул страну.
По словам представителя генконсульства, с момента задержания россиянина дипломатическое представительство активно занималось мониторингом ситуации. Представители дипмиссии также осуществляли контакт с родными депортированного россиянина.
На днях стало известно, что житель Санкт-Петербурга Валентин был задержан в Турции за несанкционированную съемку местной жительницы, После инцидента в метро, где Валентин сфотографировал женщину, вызвав недовольство окружающих, суд постановил депортировать его.
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