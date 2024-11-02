Турция депортировала петербургского туриста из страны

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Российского туриста депортировали из Турции за несанкционированную съемку людей Фото:

Турецкий суд принял решение о депортации российского гражданина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Россиянин уже покинул территорию Турции.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский житель Санкт-Петербурга вылетел в РФ», — заявили РИА Новости в консульстве России. Россиянина обвиняют в нарушении тайны личной жизни. Он уже покинул страну.

По словам представителя генконсульства, с момента задержания россиянина дипломатическое представительство активно занималось мониторингом ситуации. Представители дипмиссии также осуществляли контакт с родными депортированного россиянина.

На днях стало известно, что житель Санкт-Петербурга Валентин был задержан в Турции за несанкционированную съемку местной жительницы, После инцидента в метро, где Валентин сфотографировал женщину, вызвав недовольство окружающих, суд постановил депортировать его.

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Турецкий суд принял решение о депортации российского гражданина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Россиянин уже покинул территорию Турции. «По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский житель Санкт-Петербурга вылетел в РФ», — заявили РИА Новости в консульстве России. Россиянина обвиняют в нарушении тайны личной жизни. Он уже покинул страну. По словам представителя генконсульства, с момента задержания россиянина дипломатическое представительство активно занималось мониторингом ситуации. Представители дипмиссии также осуществляли контакт с родными депортированного россиянина. На днях стало известно, что житель Санкт-Петербурга Валентин был задержан в Турции за несанкционированную съемку местной жительницы, После инцидента в метро, где Валентин сфотографировал женщину, вызвав недовольство окружающих, суд постановил депортировать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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