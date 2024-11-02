Турция депортировала петербургского туриста из страны

02 ноября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Российского туриста депортировали из Турции за несанкционированную съемку людей Фото: Роман Наумов © URA.RU Турецкий суд принял решение о депортации российского гражданина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Россиянин уже покинул территорию Турции. «По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский житель Санкт-Петербурга вылетел в РФ», — заявили РИА Новости в консульстве России. Россиянина обвиняют в нарушении тайны личной жизни. Он уже покинул страну. По словам представителя генконсульства, с момента задержания россиянина дипломатическое представительство активно занималось мониторингом ситуации. Представители дипмиссии также осуществляли контакт с родными депортированного россиянина. На днях стало известно, что житель Санкт-Петербурга Валентин был задержан в Турции за несанкционированную съемку местной жительницы, После инцидента в метро, где Валентин сфотографировал женщину, вызвав недовольство окружающих, суд постановил депортировать его. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкий суд принял решение о депортации российского гражданина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Россиянин уже покинул территорию Турции. «По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский житель Санкт-Петербурга вылетел в РФ», — заявили РИА Новости в консульстве России. Россиянина обвиняют в нарушении тайны личной жизни. Он уже покинул страну. По словам представителя генконсульства, с момента задержания россиянина дипломатическое представительство активно занималось мониторингом ситуации. Представители дипмиссии также осуществляли контакт с родными депортированного россиянина. На днях стало известно, что житель Санкт-Петербурга Валентин был задержан в Турции за несанкционированную съемку местной жительницы, После инцидента в метро, где Валентин сфотографировал женщину, вызвав недовольство окружающих, суд постановил депортировать его.