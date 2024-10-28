28 октября 2024

Турция депортирует петербуржца после суда за фотографию с местной жительницей

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Суд Турции приговорил петербуржца почти к двум годам условно за фотографию в метро
Суд Турции приговорил петербуржца почти к двум годам условно за фотографию в метро Фото:

Жители Санкт-Петербурга Валентин и Дарья, задержанные в Турции за снятую на камеру местную жительницу в общественном транспорте, стремятся вернуться на Родину. В октябре местный суд вынес главе семьи приговор, предусматривающий депортацию. Об этом сообщила его супруга Дарья, которая все добивалась возможности вернуться в Россию для мужа.

«Потерпевшая», не получив 10 000 долларов, потребовала максимального наказания в суде. Сейчас он [муж] переведен в миграционную тюрьму. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет», — рассказала Дарья в интервью «Фонтанке».

Отмечается, что Валентина приговорили к одному году и восьми месяцам условно. В сентябре во время отпуска мужчина сделал фотографию в метро, на которую попала местная жительница. Съемку заметили сама женщина и другие пассажиры, после чего вытеснили россиян из вагона, а затем вызвали полицию.

Местная жительница, попавшая в кадр, подала заявление, в котором написала о сексуальном домогательстве, выраженном в фотографировании без ее согласия. Решением суда Валентин в случае возвращения в Турцию будет лишен свободы на назначенный ему условный срок.

Ранее стало известно о нападении на российских туристов в одном из отелей Турции. Тогда полиция Антальи начала расследование происшествия. Генконсульство РФ подчеркивало, что поддерживает связь с пострадавшими и представителями Турции. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

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Жители Санкт-Петербурга Валентин и Дарья, задержанные в Турции за снятую на камеру местную жительницу в общественном транспорте, стремятся вернуться на Родину. В октябре местный суд вынес главе семьи приговор, предусматривающий депортацию. Об этом сообщила его супруга Дарья, которая все добивалась возможности вернуться в Россию для мужа. «Потерпевшая», не получив 10 000 долларов, потребовала максимального наказания в суде. Сейчас он [муж] переведен в миграционную тюрьму. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет», — рассказала Дарья в интервью «Фонтанке». Отмечается, что Валентина приговорили к одному году и восьми месяцам условно. В сентябре во время отпуска мужчина сделал фотографию в метро, на которую попала местная жительница. Съемку заметили сама женщина и другие пассажиры, после чего вытеснили россиян из вагона, а затем вызвали полицию. Местная жительница, попавшая в кадр, подала заявление, в котором написала о сексуальном домогательстве, выраженном в фотографировании без ее согласия. Решением суда Валентин в случае возвращения в Турцию будет лишен свободы на назначенный ему условный срок. Ранее стало известно о нападении на российских туристов в одном из отелей Турции. Тогда полиция Антальи начала расследование происшествия. Генконсульство РФ подчеркивало, что поддерживает связь с пострадавшими и представителями Турции. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
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