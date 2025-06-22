Life: Купитман из «Интернов» накопил полтысячи штрафов за нарушения ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Купитман из «Интернов» пробил отметку в полтысячи штрафов за нарушения ПДД
Купитман из «Интернов» пробил отметку в полтысячи штрафов за нарушения ПДД Фото:

Исполнитель роли доктора Купитмана в сериале «Интерны» Вадим Демчог набрал 543 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Life».

«Российский актёр Вадим Демчог пробил отметку в 500 штрафов за нарушения ПДД», — написали издание Life. Они отмечают, что большинство штрафов (на сумму 456 тысяч рублей) актер уже оплатил, но 28 штрафов на 39,5 тысячи рублей остаются неоплаченными. Основные нарушения — систематическое превышение скорости и езда без ремня безопасности.

В списке нарушений Демчога также числится попытка протаранить парковочное ограждение. Несмотря на внушительное количество штрафов, актер пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Демчог заявил о потере интереса к кинопроектам, полностью сосредоточившись на театральных исследованиях и тренингах. Ранее стало известно, что актер прекратил тесное общение со своим коллегой по «Интернам» Иваном Охлобыстиным, передает «Общественная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнитель роли доктора Купитмана в сериале «Интерны» Вадим Демчог набрал 543 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Life». «Российский актёр Вадим Демчог пробил отметку в 500 штрафов за нарушения ПДД», — написали издание Life. Они отмечают, что большинство штрафов (на сумму 456 тысяч рублей) актер уже оплатил, но 28 штрафов на 39,5 тысячи рублей остаются неоплаченными. Основные нарушения — систематическое превышение скорости и езда без ремня безопасности. В списке нарушений Демчога также числится попытка протаранить парковочное ограждение. Несмотря на внушительное количество штрафов, актер пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Демчог заявил о потере интереса к кинопроектам, полностью сосредоточившись на театральных исследованиях и тренингах. Ранее стало известно, что актер прекратил тесное общение со своим коллегой по «Интернам» Иваном Охлобыстиным, передает «Общественная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...