Life: Купитман из «Интернов» накопил полтысячи штрафов за нарушения ПДД

Исполнитель роли доктора Купитмана в сериале «Интерны» Вадим Демчог набрал 543 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Life».
«Российский актёр Вадим Демчог пробил отметку в 500 штрафов за нарушения ПДД», — написали издание Life. Они отмечают, что большинство штрафов (на сумму 456 тысяч рублей) актер уже оплатил, но 28 штрафов на 39,5 тысячи рублей остаются неоплаченными. Основные нарушения — систематическое превышение скорости и езда без ремня безопасности.
В списке нарушений Демчога также числится попытка протаранить парковочное ограждение. Несмотря на внушительное количество штрафов, актер пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Ранее сообщалось, что Демчог заявил о потере интереса к кинопроектам, полностью сосредоточившись на театральных исследованиях и тренингах. Ранее стало известно, что актер прекратил тесное общение со своим коллегой по «Интернам» Иваном Охлобыстиным, передает «Общественная служба новостей».
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