Психолог назвала лучшие способы справиться со стрессом с помощью интернета

Чтобы поддерживать позитивный эмоциональный фон и избегать стресса, стоит активнее управлять контентом в социальных сетях и поисковиках. Об этом сообщила психолог Екатерина Тур. По ее словам, выбор контента, который поднимает настроение, может играть значительную роль в повседневной жизни.
«Это могут быть животные или добрые, позитивные видео, или юмористический контент, то есть то, что помогает вам повышать уровень настроения», — заявила Тур в беседе с радио Sputnik. По ее словам, управляя поглощаемым контентом, человек учит питать себя другой информацией, меняя свое настроение. «Когда человек настраивает ленту на кошек, у него действительно происходит смещение эмоционального фона в сторону позитивных переживаний. Получается, что видео с котиками, правда, имеет терапевтический эффект», — отметила она.
Психолог подчеркнула важность осознанного выбора того, что мы видим в интернете. Подобный подход не только снижает уровень стресса, но и способствует общему улучшению эмоционального состояния.
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