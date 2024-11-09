Психолог назвала лучшие способы справиться со стрессом с помощью интернета

Психолог Тур: позитивный контент в соцсетях помогает избегать стрессов
© Служба новостей «URA.RU»
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Контент в социальных сетях повышает уровень стресса, чтобы оградиться от него, ленту стоит настроить, заявила психолог Тур
Контент в социальных сетях повышает уровень стресса, чтобы оградиться от него, ленту стоит настроить, заявила психолог Тур Фото:

Чтобы поддерживать позитивный эмоциональный фон и избегать стресса, стоит активнее управлять контентом в социальных сетях и поисковиках. Об этом сообщила психолог Екатерина Тур. По ее словам, выбор контента, который поднимает настроение, может играть значительную роль в повседневной жизни.

«Это могут быть животные или добрые, позитивные видео, или юмористический контент, то есть то, что помогает вам повышать уровень настроения», — заявила Тур в беседе с радио Sputnik. По ее словам, управляя поглощаемым контентом, человек учит питать себя другой информацией, меняя свое настроение. «Когда человек настраивает ленту на кошек, у него действительно происходит смещение эмоционального фона в сторону позитивных переживаний. Получается, что видео с котиками, правда, имеет терапевтический эффект», — отметила она.

Психолог подчеркнула важность осознанного выбора того, что мы видим в интернете. Подобный подход не только снижает уровень стресса, но и способствует общему улучшению эмоционального состояния.

Ранее ученые назвали игру, очень полезную для человеческого мозга. Она способна предотвратить слабоумие и облегчить депрессию. Согласно исследованиям ученых, отличилась популярная в Азии игра маджонг. 

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Чтобы поддерживать позитивный эмоциональный фон и избегать стресса, стоит активнее управлять контентом в социальных сетях и поисковиках. Об этом сообщила психолог Екатерина Тур. По ее словам, выбор контента, который поднимает настроение, может играть значительную роль в повседневной жизни. «Это могут быть животные или добрые, позитивные видео, или юмористический контент, то есть то, что помогает вам повышать уровень настроения», — заявила Тур в беседе с радио Sputnik. По ее словам, управляя поглощаемым контентом, человек учит питать себя другой информацией, меняя свое настроение. «Когда человек настраивает ленту на кошек, у него действительно происходит смещение эмоционального фона в сторону позитивных переживаний. Получается, что видео с котиками, правда, имеет терапевтический эффект», — отметила она. Психолог подчеркнула важность осознанного выбора того, что мы видим в интернете. Подобный подход не только снижает уровень стресса, но и способствует общему улучшению эмоционального состояния. Ранее ученые назвали игру, очень полезную для человеческого мозга. Она способна предотвратить слабоумие и облегчить депрессию. Согласно исследованиям ученых, отличилась популярная в Азии игра маджонг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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