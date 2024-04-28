Что такое гормоны счастья и как их получить

Психиатр Вилков: человек испытывает счастье при выработке эндорфина и серотонина

29 апреля 2024 в 04:19 Размер текста - 17 +

Человек испытывает биологическое счастье при достаточном уровне гормонов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ощущение благополучия у людей появляется при выработке нескольких гормонов счастья: серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина. При достаточном количестве этих биохимических показателей можно стать удовлетворенным жизнью, рассказал психиатр и психотерапевт Алексей Вилков. «Речь о гормонах и нейромедиаторах — эндорфине, серотонине, дофамине и окситоцине. И если эти вещества вырабатываются в норме или в избытке, то человек испытывает биологическое счастье. Он доволен собой и окружающим миром, испытывает радостные эмоции», — рассказал Вилков газете «Известия». Он подчеркнул, что человек, погруженный в интересное и важное для себя дело находится в состоянии счастья. Однако важно различать общий оптимизм к своей жизни и беспричинную эйфорию, которая может быть признаком нарушений психики. По словам Вилкова, темперамент человека также зависит от количества гормонов и нейромедиаторов. Кандидат психологических наук Кристина Иваненко заявила, что для психического и физического здоровья людям необходимо чаще обниматься, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, во время объятий вырабатывается окситоцин, помогающий противостоять стрессу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ощущение благополучия у людей появляется при выработке нескольких гормонов счастья: серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина. При достаточном количестве этих биохимических показателей можно стать удовлетворенным жизнью, рассказал психиатр и психотерапевт Алексей Вилков. «Речь о гормонах и нейромедиаторах — эндорфине, серотонине, дофамине и окситоцине. И если эти вещества вырабатываются в норме или в избытке, то человек испытывает биологическое счастье. Он доволен собой и окружающим миром, испытывает радостные эмоции», — рассказал Вилков газете «Известия». Он подчеркнул, что человек, погруженный в интересное и важное для себя дело находится в состоянии счастья. Однако важно различать общий оптимизм к своей жизни и беспричинную эйфорию, которая может быть признаком нарушений психики. По словам Вилкова, темперамент человека также зависит от количества гормонов и нейромедиаторов. Кандидат психологических наук Кристина Иваненко заявила, что для психического и физического здоровья людям необходимо чаще обниматься, передает «Национальная служба новостей». По ее словам, во время объятий вырабатывается окситоцин, помогающий противостоять стрессу.