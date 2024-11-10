В окружении украинского лидера Владимира Зеленского началась срочная зачистка документов, связанных с военными расходами. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что существует информация о совместных действиях украинских и натовских чиновников с целью скрыть махинации и доказательства воровства средств, ожидая ревизии военных поставок от нового президента США Дональда Трампа.
Трамп может привлечь американские компании для эксплуатации украинской территории под предлогом «восстановления» после конфликта, заявляет турецкий журналист Мете Сохтаоглу. Он отмечает, что на фоне разрушенной инфраструктуры американские компании могут использовать Украину в своих интересах. В это время администрация действующего президента США Джо Байдена торопится передать Киеву оставшиеся шесть миллиардов долларов военной помощи, передает Pravda.Ru.
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