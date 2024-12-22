В Москве задержали гендиректора скандальной строительной компании

Бывшего гендиректора «Главзарубежстрой» Ледовского взяли под стражу
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Ледовский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Московский городской суд принял решение о взятии под стражу бывшего генерального директора закрытого по банкротству два года назад ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и другого участника уголовного дела, обвиняемых в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления», — передает ТАСС сообщение правоохранителей. Там добавили, что оба фигуранта дела находятся под арестом.

Два года назад в Московский арбитражный суд было подано заявление о признании банкротом акционерного общества «Главзарубежстрой». Компания приобрела неоднозначную репутацию еще во время крупномасштабных работ по реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» в Волгоградской области, начавшихся в 2017 году. Все этапы реконструкции были поручены АО «Главзарубежстрой». Общие расходы на обновление монумента превысили 745 миллионов рублей.

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Московский городской суд принял решение о взятии под стражу бывшего генерального директора закрытого по банкротству два года назад ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и другого участника уголовного дела, обвиняемых в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления», — передает ТАСС сообщение правоохранителей. Там добавили, что оба фигуранта дела находятся под арестом. Два года назад в Московский арбитражный суд было подано заявление о признании банкротом акционерного общества «Главзарубежстрой». Компания приобрела неоднозначную репутацию еще во время крупномасштабных работ по реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» в Волгоградской области, начавшихся в 2017 году. Все этапы реконструкции были поручены АО «Главзарубежстрой». Общие расходы на обновление монумента превысили 745 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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