В Москве задержали гендиректора скандальной строительной компании

Московский городской суд принял решение о взятии под стражу бывшего генерального директора закрытого по банкротству два года назад ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и другого участника уголовного дела, обвиняемых в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления», — передает ТАСС сообщение правоохранителей. Там добавили, что оба фигуранта дела находятся под арестом.
Два года назад в Московский арбитражный суд было подано заявление о признании банкротом акционерного общества «Главзарубежстрой». Компания приобрела неоднозначную репутацию еще во время крупномасштабных работ по реконструкции монумента «Родина-мать зовет!» в Волгоградской области, начавшихся в 2017 году. Все этапы реконструкции были поручены АО «Главзарубежстрой». Общие расходы на обновление монумента превысили 745 миллионов рублей.
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