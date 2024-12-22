Ждать ли магнитную бурю 23 декабря: к чему готовиться метеозависимым

Метеозависимые люди то и дело попадают под влияние магнитных бурь. Геомагнитная активность может выбить из колеи даже здорового человека, поэтому лучше заранее знать, ждать ли изменений из-за вспышек на Солнце. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на 23 декабря.
Будет ли магнитная буря 23 декабря 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, метеозависимым не стоит беспокоиться насчет магнитных бурь 23 декабря. В понедельник геомагнитная активность не превысит трех баллов по Кр-индексу: это указывает на спокойную магнитосферу. Шанс магнитной бури ученые оценивают всего в 5%, а вероятность сильного магнитного шторма — в 1%.
Когда ждать ближайшую магнитную бурю
Уже 24 декабря шанс увеличения геомагнитной активности немного вырастет: по прогнозу ученых, вероятность бури поднимется до 15%, а шторма — до 5%. Затем до конца месяца ожидается спокойная магнитосфера. Ближайшую магнитную бурю эксперты прогнозируют лишь 5 и 10 января — в эти дни геомагнитная активность поднимется до 4 баллов по Кр-индексу.
Несмотря на благоприятный прогноз, ситуация может измениться. Поэтому метеозависимым людям важно регулярно проверять прогноз магнитных бурь, чтобы вспышка на Солнце не застала врасплох.
Как спастись от магнитной бури: советы метеозависимым
Несмотря на то, что ученые так и не пришли к единому выводу о том, как магнитные бури влияют на людей, метеозависимые по всему миру продолжают жаловаться на одинаковые симптомы из-за геомагнитной активности. Чаще всего на проблемы со здоровьем жалуются люди старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением.
Среди симптомов чаще всего встречаются головная боль, проблемы с концентрацией внимания, общее недомогание, проблемы со сном и сильная усталость. Чтобы снизить влияние возбужденной магнитосферы на здоровье, врачи советуют придерживаться простых правил:
- Во время магнитных бурь больше времени тратить на отдых и не перетруждаться. Также стоит регулярно высыпаться, чтобы организм успевал отдохнуть и лучше справлялся с изменениями.
- Разнообразно питаться, насыщая организм необходимыми витаминами и минералами. Стоит начать обильно пить воду для улучшения кровообращения.
- Не лишними будут регулярные занятия спортом. Физическая активность поможет держать организм в тонусе. Даже регулярные прогулки на открытом воздухе уже помогут справиться с бурями.
Если перечисленные советы не помогают, и магнитные бури все равно негативно влияют на здоровье, то это повод обратиться к врачу. Метеозависимость может оказаться симптомом невыявленного хронического заболевания.
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