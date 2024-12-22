НАТО будет использовать подарок Российской империи против России

НАТО намерены использовать проект Rail Baltica, который был инициирован благодаря инфраструктуре, созданной Российской империей, в случае возникновения конфликта с Россией. Об этом сообщил Telegraph. Там же отметили, что реализовав проект, альянс сможет быстро перебросить войска и технику к границе с РФ.
«Rail Baltica, проект стоимостью в несколько миллиардов евро, изначально планировался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза и ее последующего вступления в ЕС и НАТО <...> Однако железная дорога приобрела новое и важное назначение: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сообщил Telegraph. Отмечается, что проект Rail Baltica подразумевает строительство высокоскоростной железной дороги длиной 805 км, которая свяжет страны Балтии с центральной частью Европы.
Руководитель отдела коммуникаций проекта Rail Baltica Прийт Пруул заявил, о стратегическом значении данной железной дороги. «Это могло бы сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов. Без этого логистика была бы намного сложнее и сложнее», — отметил Пруул.
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