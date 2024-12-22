НАТО будет использовать подарок Российской империи против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО намерены построить железную дорогу для быстрой переброски техники и людей в случае конфликта с РФ
НАТО намерены построить железную дорогу для быстрой переброски техники и людей в случае конфликта с РФ Фото:

НАТО намерены использовать проект Rail Baltica, который был инициирован благодаря инфраструктуре, созданной Российской империей, в случае возникновения конфликта с Россией. Об этом сообщил Telegraph. Там же отметили, что реализовав проект, альянс сможет быстро перебросить войска и технику к границе с РФ.

«Rail Baltica, проект стоимостью в несколько миллиардов евро, изначально планировался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза и ее последующего вступления в ЕС и НАТО <...> Однако железная дорога приобрела новое и важное назначение: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сообщил Telegraph. Отмечается, что проект Rail Baltica подразумевает строительство высокоскоростной железной дороги длиной 805 км, которая свяжет страны Балтии с центральной частью Европы.

Руководитель отдела коммуникаций проекта Rail Baltica Прийт Пруул заявил, о стратегическом значении данной железной дороги. «Это могло бы сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов. Без этого логистика была бы намного сложнее и сложнее», — отметил Пруул.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО намерены использовать проект Rail Baltica, который был инициирован благодаря инфраструктуре, созданной Российской империей, в случае возникновения конфликта с Россией. Об этом сообщил Telegraph. Там же отметили, что реализовав проект, альянс сможет быстро перебросить войска и технику к границе с РФ. «Rail Baltica, проект стоимостью в несколько миллиардов евро, изначально планировался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза и ее последующего вступления в ЕС и НАТО <...> Однако железная дорога приобрела новое и важное назначение: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сообщил Telegraph. Отмечается, что проект Rail Baltica подразумевает строительство высокоскоростной железной дороги длиной 805 км, которая свяжет страны Балтии с центральной частью Европы. Руководитель отдела коммуникаций проекта Rail Baltica Прийт Пруул заявил, о стратегическом значении данной железной дороги. «Это могло бы сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов. Без этого логистика была бы намного сложнее и сложнее», — отметил Пруул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...