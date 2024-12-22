В военкомате Одессы застрелили отца, который хотел забрать мобилизованного сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрук заявил, что убийства в ТЦК уже стали нормой
Дмитрук заявил, что убийства в ТЦК уже стали нормой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе в здании территориального центра комплектования (ТЦК) мужчину застрелили при попытке освободить своего мобилизованного сына. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Одесский ТЦК. Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что убийства в ТЦК стали обыденным явлением.

Ранее, в Вышгороде Киевской области сотрудники ТЦК применили огонь и газ к автомобилю, внутри которого находился человек. По предварительным данным, их действия были направлены на то, чтобы вынудить мужчину, подлежащего военной службе, покинуть транспортное средство, передает RT. Также 53-летний Василий Машико сообщил, что его принудительно призвали в армейские ряды ВСУ, несмотря на диагностированную у него третью стадию глухоты, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одессе в здании территориального центра комплектования (ТЦК) мужчину застрелили при попытке освободить своего мобилизованного сына. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. «Одесский ТЦК. Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что убийства в ТЦК стали обыденным явлением. Ранее, в Вышгороде Киевской области сотрудники ТЦК применили огонь и газ к автомобилю, внутри которого находился человек. По предварительным данным, их действия были направлены на то, чтобы вынудить мужчину, подлежащего военной службе, покинуть транспортное средство, передает RT. Также 53-летний Василий Машико сообщил, что его принудительно призвали в армейские ряды ВСУ, несмотря на диагностированную у него третью стадию глухоты, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...