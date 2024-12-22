В военкомате Одессы застрелили отца, который хотел забрать мобилизованного сына

В Одессе в здании территориального центра комплектования (ТЦК) мужчину застрелили при попытке освободить своего мобилизованного сына. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Одесский ТЦК. Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что убийства в ТЦК стали обыденным явлением.
Ранее, в Вышгороде Киевской области сотрудники ТЦК применили огонь и газ к автомобилю, внутри которого находился человек. По предварительным данным, их действия были направлены на то, чтобы вынудить мужчину, подлежащего военной службе, покинуть транспортное средство, передает RT. Также 53-летний Василий Машико сообщил, что его принудительно призвали в армейские ряды ВСУ, несмотря на диагностированную у него третью стадию глухоты, пишет RT.
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