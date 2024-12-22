Италия хочет обезопасить границы от нелегальных мигрантов из России

Италия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих внешних границ и не допустит, чтобы из России приезжали нелегальные мигранты. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
«На мой взгляд, решение проблемы нелегальной иммиграции исключительно на основе солидарности было ошибкой. <...> Мы хотим защищать наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подрывать нашу безопасность», — передает Reuters слова Мелони. Такое заявление она сделала на пресс-конференции после саммита ЕС по безопасности в Финляндии. Мелони призвала ЕС принять меры по защите границ.
Некоторые страны Европейского Союза, в том числе Финляндия и Эстония, выразили обвинения в адрес России за якобы организацию нелегальной миграции из Ближнего Востока и других регионов через свою территорию в страны ЕС без соответствующего контроля. Это, по их мнению, создает угрозу безопасности Евросоюза. В ответ на эти обвинения Москва заявила, что не осуществляет целенаправленную отправку нелегальных мигрантов в страны ЕС.
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