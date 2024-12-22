Италия хочет обезопасить границы от нелегальных мигрантов из России

Премьер Италии Мелони: мы не позволим России подрывать нашу безопасность
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Мелони призвала страны ЕС принять меры, чтобы защитить границы
Мелони призвала страны ЕС принять меры, чтобы защитить границы Фото:

Италия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих внешних границ и не допустит, чтобы из России приезжали нелегальные мигранты. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

«На мой взгляд, решение проблемы нелегальной иммиграции исключительно на основе солидарности было ошибкой. <...> Мы хотим защищать наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подрывать нашу безопасность», — передает Reuters слова Мелони. Такое заявление она сделала на пресс-конференции после саммита ЕС по безопасности в Финляндии. Мелони призвала ЕС принять меры по защите границ. 

Некоторые страны Европейского Союза, в том числе Финляндия и Эстония, выразили обвинения в адрес России за якобы организацию нелегальной миграции из Ближнего Востока и других регионов через свою территорию в страны ЕС без соответствующего контроля. Это, по их мнению, создает угрозу безопасности Евросоюза. В ответ на эти обвинения Москва заявила, что не осуществляет целенаправленную отправку нелегальных мигрантов в страны ЕС.

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Италия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих внешних границ и не допустит, чтобы из России приезжали нелегальные мигранты. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. «На мой взгляд, решение проблемы нелегальной иммиграции исключительно на основе солидарности было ошибкой. <...> Мы хотим защищать наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подрывать нашу безопасность», — передает Reuters слова Мелони. Такое заявление она сделала на пресс-конференции после саммита ЕС по безопасности в Финляндии. Мелони призвала ЕС принять меры по защите границ.  Некоторые страны Европейского Союза, в том числе Финляндия и Эстония, выразили обвинения в адрес России за якобы организацию нелегальной миграции из Ближнего Востока и других регионов через свою территорию в страны ЕС без соответствующего контроля. Это, по их мнению, создает угрозу безопасности Евросоюза. В ответ на эти обвинения Москва заявила, что не осуществляет целенаправленную отправку нелегальных мигрантов в страны ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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