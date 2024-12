Украина использовала чиновников ООН, чтобы защитить электроподстанции

Украина ищет способы защитить электроподстанции в стране, сообщила NYT Фото: Илья Московец © URA.RU Украина предпринимает экстренные меры для предотвращения энергетического кризиса на фоне продолжающегося военного конфликта. Власти страны рассматривают различные нетрадиционные методы для стабилизации ситуации, включая привоз стареющей электростанции из Литвы, запрос на присутствие ООН на критических подстанциях. Об этом сообщила газета The New York Times. «Украинская энергетическая сеть настолько пострадала, что чиновники ищут новые варианты предотвращения кризиса, например, <...> запросили присутствие ООН на критических подстанциях, надеясь сдержать российские атаки», — сообщила The New York Times. Отмечается, что для того, чтобы предотвратить энергетический кризис, на Украину завозят также стареющую литовскую электростанцию, чтобы получить детали для восстановления поврежденной сети. Кроме того, Украина планирует арендовать плавучие электростанции у Турции, которые будут снабжать электроэнергией прибрежный регион Одессы. Также Киев запланировал установку бетонных укрытий вокруг энергетических подстанций. На фоне военного конфликта и ударов по энергетической инфраструктуре Украина столкнулась с серьезными повреждениями своих энергетических мощностей. Это привело к массовым отключениям электричества и угрозе критических условий жизни в зимний период, что стимулировало украинские власти к поиску нестандартных решений для стабилизации ситуации в энергетической сфере.

