В Москве задержали бывшего проректора известного вуза

Волк: в Москве задержали бывшего проректора вуза РУДН Должникову за хищения
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Задержана проректора ведущего вуза страны за коррупцию (архивное фото)
Задержана проректора ведущего вуза страны за коррупцию (архивное фото) Фото:

МВД по Москве задержало проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должникову по факту хищения крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Ирина Волк.

«Моими коллегами <...> ГУ МВД России по Москве выявлено хищение [денег] в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Отмечается, что задержанная — Анжела Должникова — проректор по дополнительному образованию РУДН. 

Отмечается, что задержанная заключила соглашение с Министерством просвещения РФ с целью получения гранта. После этого проректор РУДН заключала фиктивные договора с предпринимателями с целью якобы реализации проектов в рамках гранта. 

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МВД по Москве задержало проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должникову по факту хищения крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Ирина Волк. «Моими коллегами <...> ГУ МВД России по Москве выявлено хищение [денег] в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Отмечается, что задержанная — Анжела Должникова — проректор по дополнительному образованию РУДН.  Отмечается, что задержанная заключила соглашение с Министерством просвещения РФ с целью получения гранта. После этого проректор РУДН заключала фиктивные договора с предпринимателями с целью якобы реализации проектов в рамках гранта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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