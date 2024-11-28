В Москве задержали бывшего проректора известного вуза

МВД по Москве задержало проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) Анжелу Должникову по факту хищения крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Ирина Волк.
«Моими коллегами <...> ГУ МВД России по Москве выявлено хищение [денег] в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Отмечается, что задержанная — Анжела Должникова — проректор по дополнительному образованию РУДН.
Отмечается, что задержанная заключила соглашение с Министерством просвещения РФ с целью получения гранта. После этого проректор РУДН заключала фиктивные договора с предпринимателями с целью якобы реализации проектов в рамках гранта.
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