Новый врио губернатора Курской области Хинштейн пообещал сблизить Курск и Самару

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Путин назначил Хинштейна на пост врио губернатора Курской области
Путин назначил Хинштейна на пост врио губернатора Курской области Фото:

Назначенный на должность врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал сблизить Курскую и Самарскую область. Он также поблагодарил за сообщения со словами поддержки по поводу назначения на пост главы региона.

«Самарская область, — конечно же, навсегда останется в моем сердце! Это родная для меня земля, земля моих предков. Ну, а Курск и Самара — теперь станут гораздо ближе», — заявил Хинштейн. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Он также поблагодарил россиян за сообщения со словами поддержки и пожеланиями удачи на новом месте. Хинштейн пообещал активно вести свои социальные сети и стремиться к максимальной открытости в общении с подписчиками, обеспечивая при этом обратную связь.

Ранее президент РФ Владимир Путин решил назначить Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. По мнению политолога Гращенкова, опыт депутата сделает его эффективным руководителем в условиях кризиса.

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Назначенный на должность врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал сблизить Курскую и Самарскую область. Он также поблагодарил за сообщения со словами поддержки по поводу назначения на пост главы региона. «Самарская область, — конечно же, навсегда останется в моем сердце! Это родная для меня земля, земля моих предков. Ну, а Курск и Самара — теперь станут гораздо ближе», — заявил Хинштейн. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он также поблагодарил россиян за сообщения со словами поддержки и пожеланиями удачи на новом месте. Хинштейн пообещал активно вести свои социальные сети и стремиться к максимальной открытости в общении с подписчиками, обеспечивая при этом обратную связь. Ранее президент РФ Владимир Путин решил назначить Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. По мнению политолога Гращенкова, опыт депутата сделает его эффективным руководителем в условиях кризиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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