Новый врио губернатора Курской области Хинштейн пообещал сблизить Курск и Самару

Назначенный на должность врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал сблизить Курскую и Самарскую область. Он также поблагодарил за сообщения со словами поддержки по поводу назначения на пост главы региона.
«Самарская область, — конечно же, навсегда останется в моем сердце! Это родная для меня земля, земля моих предков. Ну, а Курск и Самара — теперь станут гораздо ближе», — заявил Хинштейн. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Он также поблагодарил россиян за сообщения со словами поддержки и пожеланиями удачи на новом месте. Хинштейн пообещал активно вести свои социальные сети и стремиться к максимальной открытости в общении с подписчиками, обеспечивая при этом обратную связь.
Ранее президент РФ Владимир Путин решил назначить Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. По мнению политолога Гращенкова, опыт депутата сделает его эффективным руководителем в условиях кризиса.
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