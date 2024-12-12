12 декабря 2024

В Казахстане рассказали о нежелании видеть матч сборной страны с Россией

Кандидат в президенты КФФ Каиров: фанаты в Казахстане не хотят игры с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
В Казахстанской федерации футбола сослались на «мнение народа» Фото:

Кандидат на должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров поделился мыслями о нежелании болельщиков видеть матч национальной команды с российской сборной. Об этом сообщает Metaratings.

«Я изучил данный вопрос и ознакомился с мнениями фанатов. Мы должны учитывать мнение народа», — подчеркнул Каиров.

В октябре текущего года Адлет Барменкулов, который на тот момент занимал пост главы КФФ, обозначил условие для проведения матча с РФ. По его словам, заинтересованность в организации игры должен проявить главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов.

Ранее футбольные сборные Пакистана и Танзании отказались от проведения товарищеских матчей с российской командой, запланированных на октябрь. Там объяснили свое решение сложностью организации матчей. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ситуацию, не исключил, что на эти страны могли «оказывать давление».

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Кандидат на должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров поделился мыслями о нежелании болельщиков видеть матч национальной команды с российской сборной. Об этом сообщает Metaratings. «Я изучил данный вопрос и ознакомился с мнениями фанатов. Мы должны учитывать мнение народа», — подчеркнул Каиров. В октябре текущего года Адлет Барменкулов, который на тот момент занимал пост главы КФФ, обозначил условие для проведения матча с РФ. По его словам, заинтересованность в организации игры должен проявить главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов. Ранее футбольные сборные Пакистана и Танзании отказались от проведения товарищеских матчей с российской командой, запланированных на октябрь. Там объяснили свое решение сложностью организации матчей. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ситуацию, не исключил, что на эти страны могли «оказывать давление».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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