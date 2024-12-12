В Казахстане рассказали о нежелании видеть матч сборной страны с Россией

Кандидат на должность президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров поделился мыслями о нежелании болельщиков видеть матч национальной команды с российской сборной. Об этом сообщает Metaratings.
«Я изучил данный вопрос и ознакомился с мнениями фанатов. Мы должны учитывать мнение народа», — подчеркнул Каиров.
В октябре текущего года Адлет Барменкулов, который на тот момент занимал пост главы КФФ, обозначил условие для проведения матча с РФ. По его словам, заинтересованность в организации игры должен проявить главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов.
Ранее футбольные сборные Пакистана и Танзании отказались от проведения товарищеских матчей с российской командой, запланированных на октябрь. Там объяснили свое решение сложностью организации матчей. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ситуацию, не исключил, что на эти страны могли «оказывать давление».
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