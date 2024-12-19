Краснов назвал коррупцию главной причиной плохих дорог в России

Проблемы с качеством автодорог в российских регионах часто связаны с коррупцией и хищениями средств, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он подчеркнул, что эта проблема имеет давние корни и усугубляется неэффективным использованием федеральных средств.
«Как показывают наши проверки, поддержка и федеральные деньги далеко не всегда расходуются рационально и по целевому назначению. В этом году мы вновь провели проверки, связанные с реконструкцией, строительством и обслуживанием дорожного полотна в стране, вскрыты серьезные просчеты финансирования, хищения», — заявил Краснов, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что многие контракты по восстановлению дорог в регионах РФ заключаются в неподходящее время, что приводит к необходимости повторных ремонтов. Например, если контракты заключаются непосредственно перед зимой, то это неизбежно приводит к быстрому разрушению дорожного полотна из-за климатических условий в России.
По данным СМИ, только 54,1% автомобильных дорог в России отвечают установленным стандартам. Лучшие показатели качества дорожного покрытия зафиксированы в Москве, где 97,6% дорог соответствуют всем требованиям и в Ханты-Мансийском автономном округе (88,4%). Худший показатель — в Архангельской области (15,7%).
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