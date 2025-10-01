Захарова посоветовала президенту Польши пойти в церковь после общения с духом Пилсудского

Захарова призвала Навроцкого посетить церковь после его слов о духе Пилсудского
По словам Захаровой, Навроцкому надо бежать в церковь и сказать, что к нему приходят бесы
По словам Захаровой, Навроцкому надо бежать в церковь и сказать, что к нему приходят бесы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Польши Кароля Навроцкого обратиться в церковь после его слов об общении с духом маршала Юзефа Пилсудского. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.

«Извините, пожалуйста, в церковь ему (Навроцкому — прим. URA.RU) надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Таким образом дипломат прокомментировала заявление польского президента об общении с духом Пилсудского.

По ее мнению, очевидна связь между подобными заявлениями польского лидера и употреблением определенных препаратов. Она подчеркнула, что в жизни могут происходить различные события: люди переживают разные этапы духовного становления, личностного роста и осваивают религиозный опыт. Такое явление действительно существует и проявляется у каждого по-своему. Кроме того, Польша является католическим государством, в котором подобные традиции сохраняются до сих пор.

Ранее Навроцкий сообщил, что практически каждый день обращается за советом к духу Юзефа Пилсудского, польского государственного деятеля прошлого века, прославившегося своей антироссийской и антисоветской позицией. Президент отметил, что в ходе их разговоров они обсуждают вопросы, связанные с польско-советской войной 1920 года, актуальные международные события, в том числе ситуацию на Украине, а также деятельность парламента, передает 360.ru.

