Трамп обвинил в теракте в Новом Орлеане нелегальных мигрантов

Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников в США. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп.
«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — говорится в сообщении Трампа. Заявление опубликовано в соцсети Truth Social.
Будущий президент также напомнил, что его администрация полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении. По его словам, это был «акт чистого зла».
1 января стало известно, что в результате террористической атаки в Новом Орлеане, штат Луизиана, погибли 10 человек. Машина влетела в скопление людей, после чего из нее вышел мужчина и открыл огонь. ФБР также отчиталось о находке самодельных взрывных устройств на месте инцидента.
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