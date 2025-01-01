Трамп обвинил в теракте в Новом Орлеане нелегальных мигрантов

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Трамп назвал инцидент в Новом Орлеане актом чистого зла
Трамп назвал инцидент в Новом Орлеане актом чистого зла Фото:

Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников в США. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — говорится в сообщении Трампа. Заявление опубликовано в соцсети Truth Social.

Будущий президент также напомнил, что его администрация полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении. По его словам, это был «акт чистого зла».

1 января стало известно, что в результате террористической атаки в Новом Орлеане, штат Луизиана, погибли 10 человек. Машина влетела в скопление людей, после чего из нее вышел мужчина и открыл огонь. ФБР также отчиталось о находке самодельных взрывных устройств на месте инцидента.

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Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников в США. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп. «Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — говорится в сообщении Трампа. Заявление опубликовано в соцсети Truth Social. Будущий президент также напомнил, что его администрация полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении. По его словам, это был «акт чистого зла». 1 января стало известно, что в результате террористической атаки в Новом Орлеане, штат Луизиана, погибли 10 человек. Машина влетела в скопление людей, после чего из нее вышел мужчина и открыл огонь. ФБР также отчиталось о находке самодельных взрывных устройств на месте инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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