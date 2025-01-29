Петербуржцы получили ошибочные счета об оплате парковки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При тестировании системы рассылки некоторым жителям могли прийти счета на оплату парковки
При тестировании системы рассылки некоторым жителям могли прийти счета на оплату парковки Фото:

В Санкт-Петербурге 29 января произошла ошибка, в результате которой некоторые обладатели парковочных разрешений получили уведомления о необходимости произвести оплату. Санкт-Петербургский городской центр управления парковками сообщил, что оплачивать ничего не требуется.

«Если в личном кабинете на портале госуслуг вы получили подобное оповещение, просим не оплачивать и игнорировать это сообщение», — сообщил Санкт-Петербургский городской центр управления парковками. Сообщение опубликовано в telegram-канале центра.

При тестировании системы рассылки некоторым жителям центральных районов могли прийти счета на оплату льготного парковочного разрешения. Учреждение принесло свои извинения. Для получения дополнительной информации центр просит обращаться по номеру горячей линии: 417-50-00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге 29 января произошла ошибка, в результате которой некоторые обладатели парковочных разрешений получили уведомления о необходимости произвести оплату. Санкт-Петербургский городской центр управления парковками сообщил, что оплачивать ничего не требуется. «Если в личном кабинете на портале госуслуг вы получили подобное оповещение, просим не оплачивать и игнорировать это сообщение», — сообщил Санкт-Петербургский городской центр управления парковками. Сообщение опубликовано в telegram-канале центра. При тестировании системы рассылки некоторым жителям центральных районов могли прийти счета на оплату льготного парковочного разрешения. Учреждение принесло свои извинения. Для получения дополнительной информации центр просит обращаться по номеру горячей линии: 417-50-00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...