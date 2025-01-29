Петербуржцы получили ошибочные счета об оплате парковки

В Санкт-Петербурге 29 января произошла ошибка, в результате которой некоторые обладатели парковочных разрешений получили уведомления о необходимости произвести оплату. Санкт-Петербургский городской центр управления парковками сообщил, что оплачивать ничего не требуется.
«Если в личном кабинете на портале госуслуг вы получили подобное оповещение, просим не оплачивать и игнорировать это сообщение», — сообщил Санкт-Петербургский городской центр управления парковками. Сообщение опубликовано в telegram-канале центра.
При тестировании системы рассылки некоторым жителям центральных районов могли прийти счета на оплату льготного парковочного разрешения. Учреждение принесло свои извинения. Для получения дополнительной информации центр просит обращаться по номеру горячей линии: 417-50-00.
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