Уиткофф выразил надежду на трехстороннюю встречу России, США и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уиткофф не исключил трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа
Уиткофф не исключил трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на проведение трехсторонней встречи России, США и Украины по урегулированию конфликта. Он отметил, что сейчас все зависит от того, как пройдет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа.

«Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу <…>. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с Владимиром Зеленским], на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к [контактам] с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу CNN. При этом он не уточнил, дал ли президент России Владимир Путин согласие на такую встречу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией достигнут значительный прогресс после саммита 15 августа на Аляске. В соцсети Truth Social он написал о «большом прогрессе» и отметил, что договорился с Путиным о гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь США Марк Рубио добавил, что полноценный мирный договор по Украине предпочтительнее для Штатов, чем временное прекращение огня. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на проведение трехсторонней встречи России, США и Украины по урегулированию конфликта. Он отметил, что сейчас все зависит от того, как пройдет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа. «Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу <…>. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с Владимиром Зеленским], на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к [контактам] с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу CNN. При этом он не уточнил, дал ли президент России Владимир Путин согласие на такую встречу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией достигнут значительный прогресс после саммита 15 августа на Аляске. В соцсети Truth Social он написал о «большом прогрессе» и отметил, что договорился с Путиным о гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь США Марк Рубио добавил, что полноценный мирный договор по Украине предпочтительнее для Штатов, чем временное прекращение огня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...