Уиткофф выразил надежду на трехстороннюю встречу России, США и Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на проведение трехсторонней встречи России, США и Украины по урегулированию конфликта. Он отметил, что сейчас все зависит от того, как пройдет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа.
«Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу <…>. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с Владимиром Зеленским], на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к [контактам] с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу CNN. При этом он не уточнил, дал ли президент России Владимир Путин согласие на такую встречу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях с Россией достигнут значительный прогресс после саммита 15 августа на Аляске. В соцсети Truth Social он написал о «большом прогрессе» и отметил, что договорился с Путиным о гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь США Марк Рубио добавил, что полноценный мирный договор по Украине предпочтительнее для Штатов, чем временное прекращение огня.
