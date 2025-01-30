30 января 2025

Якушев: «Единая Россия» ежедневно отправляет гумпомощь прифронтовым регионам

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев рассказал, как «Единая Россия» помогает прифронтовым российским регионам
Якушев рассказал, как «Единая Россия» помогает прифронтовым российским регионам Фото:

«Единая Россия» каждый день доставляет в пункты временного размещения (ПВР) прифронтовых регионов гуманитарную помощь: продукты питания, одежду, бытовую химию, предметы личной гигиены и многое другое. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Партия доставляет гуманитарные наборы и одежду, оснащает ПВР всем необходимым», — заявил Якушев. Его слова передает telegram-канал партии «Единая Россия». 

Владимир Якушев уточнил, что в Курской области функционирует пункт помощи на базе штаба общественной поддержки «Единой России», также в Белгородской области насчитывается 37 ПВР. Волонтеры из числа членов партии и Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) постоянно находятся в контакте с жителями прифронтовых регионов. Вся необходимая помощь будет оказываться столько, сколько потребуется. 

Ранее секретарь Генсовета партии сообщил, что основным направлением деятельности «Единой России» в ближайшие полгода будет оказание поддержки участникам СВО и их семьям. Якушев подчеркнул, что на данный момент перед партией стоит цель упростить процесс получения статуса ветерана боевых действий для жителей Курской области. В ближайшее время планируется расширение соответствующих правовых полномочий. Кроме тог, параллельно ведется работа по улучшению социальных гарантий для участников спецоперации, включая бойцов из новых российских регионов. 

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«Единая Россия» каждый день доставляет в пункты временного размещения (ПВР) прифронтовых регионов гуманитарную помощь: продукты питания, одежду, бытовую химию, предметы личной гигиены и многое другое. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. «Партия доставляет гуманитарные наборы и одежду, оснащает ПВР всем необходимым», — заявил Якушев. Его слова передает telegram-канал партии «Единая Россия».  Владимир Якушев уточнил, что в Курской области функционирует пункт помощи на базе штаба общественной поддержки «Единой России», также в Белгородской области насчитывается 37 ПВР. Волонтеры из числа членов партии и Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) постоянно находятся в контакте с жителями прифронтовых регионов. Вся необходимая помощь будет оказываться столько, сколько потребуется.  Ранее секретарь Генсовета партии сообщил, что основным направлением деятельности «Единой России» в ближайшие полгода будет оказание поддержки участникам СВО и их семьям. Якушев подчеркнул, что на данный момент перед партией стоит цель упростить процесс получения статуса ветерана боевых действий для жителей Курской области. В ближайшее время планируется расширение соответствующих правовых полномочий. Кроме тог, параллельно ведется работа по улучшению социальных гарантий для участников спецоперации, включая бойцов из новых российских регионов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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