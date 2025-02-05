Какими продуктами Россия и Белоруссия выручают друг друга

Россия и Белоруссия нарастили взаимную торговлю продуктами в 2024 году до рекордных объемов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Шулейко. Страны закрывают потребности друг друга в различных продуктах сельского хозяйства, уточнили эксперты URA.RU.
«Взаимодействие России и Белоруссии расширяется по целому ряду направлений, в том числе в сельском хозяйстве. По предварительным данным, в 2024 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился на 15%, превысив 8 млрд долларов. Рассчитываем, что положительная тенденция сохранится», — сказал Дмитрий Патрушев.
На встрече Дмитрия Патрушева и Юрием Шулейко было отмечено, что стабильный рост демонстрирует как взаимная торговля, так и совместное освоение зарубежных рынков. Российская и белорусская стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, природоохранной деятельности и экологии.
Наращивать объемы торговли позволяют налаженные взаимовыгодные отношения между странами, а также совместные проекты по развитию каналов продовольственной логистики, пояснил URA.RU директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. «При том, что Россия — сама по себе емкий рынок сбыта для Белоруссии, белорусские производители активно используют логистические мощности РФ, чтобы поставлять свою продукцию на рынки третьих стран, например, в Китай. Задействуют российские железные дороги и морские порты для выхода на южные и восточные направления. Поэтому фактически речь идет о совместной работе в развитии продовольственной логистики. Это практически вся линейка молочной, мясной, овощной продукции. У России и Белоруссии также есть проекты по поддержке агропромышленного экспорта в рамках Евразийского экономического союза», — сказал эксперт.
Товарооборот между нашими странами будет нарастать и дальше, ведь Россия для Белоруссии — перспективный рынок сбыта продукции сельского хозяйства, уверен доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод. «Аграрная Белоруссия является для России ведущим экспортером сливочного масла, поставляет нам много сухого молока и другой молочной продукции — сыра, творога, полуфабрикатов. Они везут к нам мясо, консервы, колбасные изделия. В 2024 году Белоруссия „выручила“ Россию картофелем, по нему у нас случился неурожай. Россия поставляет в Белоруссию зерно, бобовые, кормовые культуры, которые идут, в том числе для сферы животноводства», — отметил Холод.
Сейчас 72,9% экспорта продовольствия Беларуси приходится на Россию, а Российская продукция в импорте продтоваров Беларуси также занимает весомую долю — 55,8%, рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская. «Россия и Беларусь не конкурируют на зарубежных рынках при экспорте продовольствия, минеральных удобрений, сельхозтехники, продукции химической и фармацевтической промышленности, а также IT-услуг, а работают в рамках кооперации, — сказала эксперт. — Страны активно осваивают рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Развитию кооперации способствуют принятые в рамках Союзного государства меры по взаимному признанию стандартов сертификации продукции».
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