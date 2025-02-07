Суд в Петербурге взыскал с соседа 247 тысяч рублей за установку ванны с рыбами

Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело, связанное с заливом квартиры истца. Пострадавшая обвинила своего соседа, который установил в своей квартире ванну для разведения рыб, что и стало причиной протечек. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Аниськина указала, что является собственником квартиры в доме на Дачном проспекте. В июне, августа и сентябре 2023 года произошли затопления ее жилья из выше расположенной квартиры, собственником которой является ответчик. Повреждения квартиры от протечек зафиксированы актами обследования управляющей компании. Как указала истец, Шелепень в своей квартире в жилой комнате установил ванну, в которой разводит рыб», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В ходе судебного разбирательства были представлены акты обследования управляющей компании, подтверждающие факт протечек и повреждения квартиры Аниськиной. Ответчик, Шелепень, не оспаривал факт установки ванны в жилом помещении, однако возражал против заявленной суммы ущерба. Для точного определения размера ущерба суд назначил проведение экспертизы, результаты которой показали, что стоимость восстановительного ремонта составляет 234 302 рубля. Эта сумма была основана на текущих рыночных ценах на ремонтные работы и материалы.
Суд пришел к выводу о виновности Шелепеня в произошедших событиях. В результате, было принято решение взыскать с ответчика в пользу истца следующие суммы:
- 234 302 рубля на покрытие стоимости ремонта;
- 6 500 рублей на оплату услуг по составлению отчета об оценке ущерба;
- 1 000 рублей на изготовление дубликата этого отчета;
- 300 рублей 40 копеек на покрытие почтовых расходов;
- 5 543 рубля 02 копейки на оплату государственной пошлины.
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