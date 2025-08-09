Политолог раскрыл, что будет с отношениями РФ и Белоруссии, если Лукашенко уйдет из политики

Возможный уход Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии не приведет к ухудшению отношений между Минском и Москвой, а может даже способствовать более тесной интеграции двух стран. Своим мнением поделился политолог, основатель «Института политических исследований» Сергей Марков, отвечая на вопрос, как будущий возможный уход Лукашенко из политики может изменить отношения между странами
«Население Белоруссии посмотрело, что получается, когда к власти приходят прозападные политики — например, на Украине сейчас. После этого антилукашенковских настроений будет существенно меньше», — заявил Марков. Его слова передает «Ридус». По мнению эксперта, смена руководства в Белоруссии не обязательно означает геополитический разворот в сторону Запада.
Политолог также отметил, что вопрос возможных преемников Лукашенко пока не стоит остро, поскольку считает вероятным его участие в новых выборах. По его словам, у действующего белорусского лидера сохраняются высокие шансы на победу.
Политолог отметил, что в прошлом между Лукашенко и Путиным возникали значительные разногласия. По его словам, Союзное государство России и Белоруссии развивается довольно медленно и по сути остается объединением двух самостоятельных государств. Эксперт не исключил, что в будущем интеграция может стать более глубокой, что позволит двум странам совместно создать полноценное союзное государство.
Ранее Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента в 2030 году и не собирается выдвигать в качестве преемника своего сына Николая. На последних выборах 26 января 2025 года Лукашенко был переизбран на седьмой срок. Он занимает пост главы государства с 1994 года.
