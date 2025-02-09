Как правильно кормить кошку: эксперт назвал причины нехватки витаминов

Правильное питание кошки — залог ее здоровья и хорошего настроения. Поэтому при выборе корма важно обратить внимание на его состав, наличие важных макроэлементов и витаминов. В беседе с URA.RU директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал о влиянии макроэлементов на организм кошки и о том, как выбрать подходящий рацион и режим кормления.
Как выбрать качественный корм для котят и кошек
Выбор корма в зоомагазине предполагает сбалансированное питание, которое проблематично организовать самостоятельно, отмечает Игорь Гламаздин. По его словам, в кормах содержатся белок, жиры, углеводы, клетчатка, аминокислоты, витаминно-минеральный комплекс.
«В основы хорошего корма должны быть мясные ингредиенты: обезвоженное мясо курицы и лосося. В зависимости от производителя различаются источники этих компонентов, поэтому подбор корма считается индивидуальным. Как и люди, кошки склонны к аллергии, и неверно подобранный корм может вызвать перхоть, зуд и выпадение шерсти», — рассказал эксперт.
Он отметил, что, например, животные могут по-разному реагировать на источники углеводов. У одних кошек будет хорошо усваиваться рис, а у других — кукуруза. Игорь Гламаздин отметил, что еще один фактор, о котором обычно не знают хозяева, — значения микроэлементов в витаминно-минеральном комплексе.
Элементы, которые нужны кошкам: признаки дефицита
«Кошки, как облигатные хищники, нуждаются в сбалансированном питании, включающем как макроэлементы, которые необходимы в больших количествах. Микроэлементы необходимые в меньших количествах, но не менее важные», — отметил специалист.
Макроэлементы
Кальций: суточная потребность для кошки составляет 0,4–0,6% от сухого вещества корма. Роль в организме: формирование костей и зубов, нервная проводимость, свертываемость крови. Признаки дефицита: остеопороз, искривление костей, слабость, судороги.
Фосфор: суточная потребность для кошки — 0,3-0,5% от сухого вещества корма. Роль в организме: энергетический обмен, минерализация костей. Признаки дефицита: слабость, снижение аппетита.
Калий: суточная потребность для кошки — 0,6 — 1,0 г/кг от сухого вещества корма. Роль в организме: регуляция водного баланса, работа мышц и нервов. Признаки дефицита: депрессия, слабость, аритмия.
Натрий: суточная потребность для кошки — 0,2–0,5% от сухого вещества корма. Роль в организме: осматическое давление, передача нервных импульсов. Признаки дефицита: обезвоживание, апатия, судороги.
Магний: суточная потребность для кошки — 0,04-0,1% от сухого вещества корма. Роль в организме: активатор ферментов, участие в синтезе белка. Признаки дефицита: тремор, мышечные судороги, слабость.
Хлор: суточная потребность для кошки — 0,2-0,4% от сухого вещества корма. Роль в организме: кислотно-щелочной баланс, работа желудка. Признаки дефицита: нарушение пищеварения, вялость.
Сера: суточная потребность для кошки — достаточно из белков. Роль в организме: важна для шерсти и когтей. Признаки дефицита: ломкость шерсти и когтей.
Микроэлементы
Железо: суточная потребность 80-100 мг/кг. Роль в организме: гемоглобин, транспорт кислорода. Признаки дефицита: анемия, слабость, бледные слизистые.
Цинк: суточная потребность 50-75 мг/кг. Роль в организме: рост и регенерация тканей, иммунитет. Признаки дефицита: замедленный рост, дерматит, плохое заживление ран.
Медь: суточная потребность 5-15 мг/кг. Роль в организме: синтез гемоглобина, пигментация шерсти. Признаки дефицита: анемия, депигментация шерсти.
Марганец: суточная потребность 7-10 мг/кг. Роль в организме: обмен углеводов, формирование хрящей. Признаки дефицита: нарушение координации, деформация суставов.
Йод: суточная потребность 03,05 мг/кг. Роль в организме: работа щитовидной железы. Признаки дефицита: гипотериоз, ожирение, вялость.
Какие продукты содержат важные для кошек макроэлементы
Игорь Гламаздин отметил, что при кормлении котят и кошек натуральными продуктами важно знать, где содержатся макроэлементы, чтобы грамотно составлять меню животного. К примеру, кальций содержится в костной муке, твороге и сыре. Фосфор в мясе, рыбе и яйцах. Если кошке не хватает калия, что можно кормить ее говядиной, рыбой, курицей или печенью. В морепродуктах содержится натрий и хлор, а в говядине магний.
«Рыбу нужно давать кошкам в умеренных количествах, так как избыток фосфора может привести к почечным заболеваниями. Внимательно стоит относится к употреблению кошкой печени. Печень — богатый источник железа, меди и цинка, но в больших количествах может вызвать гипервитаминоз A», — рассказал эксперт.
Сколько раз в день кормить котят и кошку
Игорь Гламаздин называет ориентировочные суточные нормы кормления котят и кошки:
- котята до трех месяцев: 5-6 раз;
- котята 3-6 месяцев: четыре раза;
- котята 6-12 месяцев: 3 раза;
- взрослая кошка 1-7 лет: 2 раза;
- пожилая кошка: 2-3 раза в зависимости от состояния здоровья;
- беременная кошка: 3-4 раза;
- лактирующая кошка: 4-5 раз.
«Суточная норма указана на упаковке корма и зависит от калорийности. В среднем: сухой корм: 30-60 г на один кг веса. Влажный корм: 70-100 г на один кг веса. Комбинированное кормление (сухой + влажный корм) допускается, но важно соблюдать баланс. Например, 50% влажного и 50% сухого корма», — уточняет эксперт.
Соотношение продуктов в натуральной пище
- Мясо и субпродукты – 80% (говядина, курица, индейка, кролик, печень, сердце).
- Овощи – 10% (кабачки, морковь, тыква – хорошо усваиваются).
- Каши – 5-10% (гречка, рис – не обязательны, но могут добавляться).
- Кисломолочные продукты – 5% (кефир, ряженка, творог – не каждый день).
- Яйца – 1-2 раза в неделю (желательно перепелиные).
Корма делятся на несколько классов
К эконом классу относятся дешевые корма, которые содержат много злаков, мало мяса вредные добавки и усилители вкуса, отметил эксперт. Корма премиум класса уже содержать мясо, но часто используют субпродукты и злаки. «Высокий процент мяса, качественные ингредиенты, минимум злаков можно найти в кормах супер-премиум. Максимально натуральный состав, минимум углеводов, качественное мясо, отсутствии химии — в кормах класса холистик», — отметил Игорь Гламаздин.
На что обратить внимание при покупке корма
Состав корма
В составе корма для кошки должно быть не менее 40-70% мяса или рыбы. По словам Игоря Гламаздина на упаковке должно быть указано «мясо курицы», «утка», «индейка», «лосось» и т. д. «Если написано „мясные продукты“ или „животный белок“ — состав низкого качества. Важно обратить внимание на белок и жиры», — отметил специалист.
По его словам в сухом корме должно быть 30-50% белка, 10-20% жиров. Рассматривая витамины и минералы, эксперт делает акцент на обязательном наличие в корме таурина (не менее 1000-2000 мг/кг), Омега-3 и Омега-6. Важными элементами являются кальций, фосфор, магний, цинк, селен.
Что должно быть на упаковке
На упаковке с кормом должно быть указано количества мяса, которое добавлено в корм (60%). Производитель должен указать, что он сбалансирован по AAFCO / FEDIAF» (соответствие мировым стандартам).
Чего не должно быть на упаковке
Не стоит покупать корм, на упаковке которого есть надпись «Мясные субпродукты» без уточнения, «злаки (пшеница, кукуруза, соя)» на первых позициях. Также должна насторожить надпись: «Ароматизаторы, консерванты, усилители вкуса».
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