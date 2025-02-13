Минобороны РФ объявило об освобождении села в ДНР

Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Водяное Второе в ДНР
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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, от ВСУ зачистили Водяное Второе
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, от ВСУ зачистили Водяное Второе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. В операции принимали участие бойцы подразделения группировки российских войск «Центр».

ВС РФ продолжают активное продвижение на донецком направлении. Российские военные стараются освободить от ВСУ как можно больше населенных пунктов.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. В операции принимали участие бойцы подразделения группировки российских войск «Центр». ВС РФ продолжают активное продвижение на донецком направлении. Российские военные стараются освободить от ВСУ как можно больше населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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