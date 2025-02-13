Минобороны РФ объявило об освобождении села в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили населенный пункт Водяное Второе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ. В операции принимали участие бойцы подразделения группировки российских войск «Центр».
ВС РФ продолжают активное продвижение на донецком направлении. Российские военные стараются освободить от ВСУ как можно больше населенных пунктов.
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