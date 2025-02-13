NYT рассказала о «большой победе» Путина

NYT: контакт Путина и Трампа говорит о провале попыток Запада изолировать Россию
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Авторы NYT характеризуют переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным как победу последнего
Авторы NYT характеризуют переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным как победу последнего Фото:

Российский президент Владимир Путин одерживает большую победу в контексте украинского конфликта. Именно так охарактеризовали телефонные переговоры между лидером РФ и президентом США Дональдом Трампом журналисты The New York Times.

«Путин одерживает большую победу и не на поле боя», — подчеркнули авторы материала. Они отмечают, что президент РФ может после завершения конфликта на Украине укрепить влияние по всей Европе. В тексте также отмечается, что эти переговоры подтвердил провал Запада в попытке изолировать Москву.

Переговоры по телефону между Путиным и Трампом прошли по телефону накануне. Основной темой на повестке стоял украинский конфликт. Американский глава заявил, что переговоры США и России относительно прекращения спецоперации РФ могут проходить и без участия украинского лидера Владимира Зеленского

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Российский президент Владимир Путин одерживает большую победу в контексте украинского конфликта. Именно так охарактеризовали телефонные переговоры между лидером РФ и президентом США Дональдом Трампом журналисты The New York Times. «Путин одерживает большую победу и не на поле боя», — подчеркнули авторы материала. Они отмечают, что президент РФ может после завершения конфликта на Украине укрепить влияние по всей Европе. В тексте также отмечается, что эти переговоры подтвердил провал Запада в попытке изолировать Москву. Переговоры по телефону между Путиным и Трампом прошли по телефону накануне. Основной темой на повестке стоял украинский конфликт. Американский глава заявил, что переговоры США и России относительно прекращения спецоперации РФ могут проходить и без участия украинского лидера Владимира Зеленского. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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