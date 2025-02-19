В начале спецоперации на Украине российские войска получили четкие инструкции по минимизации воздействия на гражданское население. Об этом сообщил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал Владимир Попов, указав на то, что РФ ведет боевые действия с гуманитарным уклоном.
«Когда мы начинали СВО, были даны директивные указания в вооруженных силах: прицельно работать только по технике противника, националистическим батальонам, вооруженным силам, складам, ГСМ, арсеналам, объектам, связанным с обеспечением армии и энергоснабжением армейских подразделений», — сказал Попов. Его слова передает MK.RU.
Российские силы осуществляют атаки только по тем объектам, которые связаны с военными силами украинской стороны. Также генерал подчеркнул, что в соответствии с этими директивами были строго исключены любые удары по мирному населению. ВС РФ осознают, что гражданские лица не являются целью и что им «просто с режимом не повезло».
С октября 2022 года российские военные начали проводить операции по ударам по объектам инфраструктуры Украины. Эта кампания была запущена вскоре после инцидента со взрывом на Крымском мосту. Последствия атак ощущаются по всей стране, в связи с чем в различных регионах Украины регулярно объявляются воздушные тревоги, зачастую охватывающие всю территорию государства. По информации Минобороны России, целью данных действий является поражение объектов, относящихся к энергетическому сектору, оборонной промышленности, системам военного управления и коммуникационной инфраструктуре.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны возобновить переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Россия придает особое значение разрешению этого конфликта и всегда была открыта для диалога как с Киевом, так и с представителями Запада. В своем выступлении Путин также указал на то, что именно европейские страны прервали диалог с Москвой. Кроме того, по его словам, украинское правительство приняло закон, запрещающий ведение переговоров.
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